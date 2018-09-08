Младшая из трёх сестёр Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу при СИЗО «Бутырка»

Об этом ИФ сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Ей предстоит стационарное обследование на предмет психического состояния. Трое сестер обвиняются в убийстве отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.

Мельников также сообщил, что жалоб на условия содержания в СИЗО от девушек не поступало.