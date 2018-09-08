Младшая из трёх сестёр Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу при СИЗО «Бутырка»
Об этом ИФ сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Ей предстоит стационарное обследование на предмет психического состояния. Трое сестер обвиняются в убийстве отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.
Мельников также сообщил, что жалоб на условия содержания в СИЗО от девушек не поступало.
Комментарии3
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abuvgrobu 08 сентября 2018 | 19:53
Ей предстоит стационарное обследование на предмет психического состояния
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Шалашовки пытаются любыми путями избежать заслуженного наказания. Кста, а они ещё не политические заключенные и жертвы кговавого гежима ?..
neyexo 08 сентября 2018 | 20:06
abuvgrobu:
они все правильно сделали. У многих людей, например, с окраин, средневековое мышление. Хотя они могут при этом пользоваться самыми последними машинами и смартфонами.
jamba 08 сентября 2018 | 20:14
Мне одному кажется, что сестры, это метафора нашей страны?