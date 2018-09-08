Управляющему делами Московской патриархии отказано в греческой визе
Как сообщается на сайте патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирался совершить паломничество на Афон. Причины отказа в визе не уточняются, но речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое дают церковные власти. В начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.
Комментарии31
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riots 08 сентября 2018 | 19:38
Дожили...
tvitov66 08 сентября 2018 | 19:56
riots: на все воля ... чиновника. Аминь
post_v 08 сентября 2018 | 20:04
tvitov66:
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почему никто не вспомнил, как в 1913 году Россия направила канонерскую лодку и два парохода с солдатами 50-го Белостокского полка для усмирения "монашеского бунта" 1700 российских (!!!) монахов на Афоне?
gonduras_on_colyma 08 сентября 2018 | 20:07
// В начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам. //
Мидовский наркомат точно обнюхался своего же порошка.
Любая страна может отказать во въезде любому чужому гражданину без объяснения причин.
А уж тем более стране - лидеру международного терроризма.
dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 20:13
riots: правильно...!
нефиг раскольникам еретикам рпцмп делать в греции...!
stebinmaku 08 сентября 2018 | 19:38
Санкции против Московской патриархии согласованы с Небесной канцелярией при Господнем департаменте..
vezdehod 08 сентября 2018 | 19:45
Откат нормальный...Пусть делает Хадж в Крым.
tvitov66 08 сентября 2018 | 20:00
vezdehod: ну да, пусть наладит экологию в Армянске при помощи молитв и святой воли Господа нашего ... вороватого
vilingrad 08 сентября 2018 | 19:38
-Подсудимый, вы осуждены на 20 лет строгого режима. Ваше последнее слово!
- Ну, ты судья, вощщщее!
beregov_net 08 сентября 2018 | 19:38
С Афоном всё , теперь только Соловки
tvitov66 08 сентября 2018 | 20:02
beregov_net: ну есть еще в Крыму Храм святого Иоанна Предтечи. Вроде там пока еще без кислоты с неба ... но это не точно
nl_2010_ 08 сентября 2018 | 19:39
Любите бога на Родине, товарищ Варсонофий, и нефиг по гей-европам шастать!!!
ansata 08 сентября 2018 | 19:39
Упс... ))
ivar1964 08 сентября 2018 | 19:40
Первый ответ на угрозы РПЦ в адрес Вселенского патриарха. Теперь РПЦ не должна пускать греческих паломников на Валаам и на Соловки. Симметрия!
ura_123 08 сентября 2018 | 19:40
В Крим визы вроде как не нужны,так что веллком!
ura_123 08 сентября 2018 | 20:05
ura_123: Греческим языком же сказано-нехай шастить)))
za_stalina 08 сентября 2018 | 19:42
Я конечно не хочу оскорбить ни чьих чувств но по плану маршала сша вливали кучу бабла в грецию. Рухнула империя и наши нувориши - условные "ротенберги" ездят на духовные практики на афон. Теперь украине дают автокефалию, греция нас публично унижает, а мы продолжаем платонить на ротенбергов до 70 лет. Объясните мне это какая то хитрая многоходовочка?
zolingen 08 сентября 2018 | 19:42
Первый не пошел.
solonko 08 сентября 2018 | 19:44
РПЦ МП слишком много на себя берёт, так что ещё увидим, кто с кем будет разрывать отношения, и кому это выйдет боком.
holic 08 сентября 2018 | 19:47
Не, ну чьо? Штатным и не штатным сотрудникам ФСБ и ГРУ закрыт путь в Европу. Вы ж давно и настойчиво этого добивались...
dvdd 08 сентября 2018 | 19:51
Кажется, скоро нас ждут санкции и с небес.
nadiama 08 сентября 2018 | 19:55
Никто уже не верит, что человек собирался "просто совершить паломничество" , а не побрызгать чью-нибудь дверную ручку, и не попробовать перетащить на сторону РПЦ кого-нибудь из коллег по цеху
ramses333 08 сентября 2018 | 20:01
Теперь выход Маши Захаровой. Встречаем аплодисментами!
aisterh 08 сентября 2018 | 20:02
Долго какать в коммунальной квартире у входной двери все таки нельзя.
jacknichols 08 сентября 2018 | 20:02
Невзорову пусть в жилетку поплачется.
ts 08 сентября 2018 | 20:03
Опа! Скоро и Гундяеву начнут в визах отказывать...
akrayzler 08 сентября 2018 | 20:09
Руссо туристо.
sab171 08 сентября 2018 | 20:10
из Питера в Европу ездят вообще-то через Финляндию, виза финская элементарно, далее за 1500р. поездка в финский супермаркет за фейри и рыбой, далее хоть в Грецию, хоть Эстонию.
xuato 08 сентября 2018 | 20:10
Боятся, что и ими Кирилл будет командовать, как Варфоломеем..
sergoder172 08 сентября 2018 | 20:11
Вам же уже сказали конкретно: ваше место - у параши!
А он еще хочет, наверное, денежки ворованные увезти...
cromwel 08 сентября 2018 | 20:11
Пусть скрепляется духовными скрепами с Родиной.