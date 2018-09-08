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19:30, 08 сентября 2018

Управляющему делами Московской патриархии отказано в греческой визе

Как сообщается на сайте патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирался совершить паломничество на Афон. Причины отказа в визе не уточняются, но речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое дают церковные власти. В  начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

Комментарии

31

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riots 08 сентября 2018 | 19:38

Дожили...

tvitov66 08 сентября 2018 | 19:56

riots: на все воля ... чиновника. Аминь

post_v 08 сентября 2018 | 20:04

tvitov66:
========
почему никто не вспомнил, как в 1913 году Россия направила канонерскую лодку и два парохода с солдатами 50-го Белостокского полка для усмирения "монашеского бунта" 1700 российских (!!!) монахов на Афоне?

gonduras_on_colyma 08 сентября 2018 | 20:07

// В начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам. //
Мидовский наркомат точно обнюхался своего же порошка.
Любая страна может отказать во въезде любому чужому гражданину без объяснения причин.
А уж тем более стране - лидеру международного терроризма.

dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 20:13

riots: правильно...!

нефиг раскольникам еретикам рпцмп делать в греции...!

stebinmaku 08 сентября 2018 | 19:38

Санкции против Московской патриархии согласованы с Небесной канцелярией при Господнем департаменте..

vezdehod 08 сентября 2018 | 19:45

Откат нормальный...Пусть делает Хадж в Крым.

tvitov66 08 сентября 2018 | 20:00

vezdehod: ну да, пусть наладит экологию в Армянске при помощи молитв и святой воли Господа нашего ... вороватого

(комментарий скрыт)

vilingrad 08 сентября 2018 | 19:38

-Подсудимый, вы осуждены на 20 лет строгого режима. Ваше последнее слово!
- Ну, ты судья, вощщщее!

beregov_net 08 сентября 2018 | 19:38

С Афоном всё , теперь только Соловки

tvitov66 08 сентября 2018 | 20:02

beregov_net: ну есть еще в Крыму Храм святого Иоанна Предтечи. Вроде там пока еще без кислоты с неба ... но это не точно

nl_2010_ 08 сентября 2018 | 19:39

Любите бога на Родине, товарищ Варсонофий, и нефиг по гей-европам шастать!!!

ansata 08 сентября 2018 | 19:39

Упс... ))

ivar1964 08 сентября 2018 | 19:40

Первый ответ на угрозы РПЦ в адрес Вселенского патриарха. Теперь РПЦ не должна пускать греческих паломников на Валаам и на Соловки. Симметрия!

ura_123 08 сентября 2018 | 19:40

В Крим визы вроде как не нужны,так что веллком!

ura_123 08 сентября 2018 | 20:05

ura_123: Греческим языком же сказано-нехай шастить)))

za_stalina 08 сентября 2018 | 19:42

Я конечно не хочу оскорбить ни чьих чувств но по плану маршала сша вливали кучу бабла в грецию. Рухнула империя и наши нувориши - условные "ротенберги" ездят на духовные практики на афон. Теперь украине дают автокефалию, греция нас публично унижает, а мы продолжаем платонить на ротенбергов до 70 лет. Объясните мне это какая то хитрая многоходовочка?

zolingen 08 сентября 2018 | 19:42

Первый не пошел.

solonko 08 сентября 2018 | 19:44

РПЦ МП слишком много на себя берёт, так что ещё увидим, кто с кем будет разрывать отношения, и кому это выйдет боком.

holic 08 сентября 2018 | 19:47

Не, ну чьо? Штатным и не штатным сотрудникам ФСБ и ГРУ закрыт путь в Европу. Вы ж давно и настойчиво этого добивались...

dvdd 08 сентября 2018 | 19:51

Кажется, скоро нас ждут санкции и с небес.

nadiama 08 сентября 2018 | 19:55

Никто уже не верит, что человек собирался "просто совершить паломничество" , а не побрызгать чью-нибудь дверную ручку, и не попробовать перетащить на сторону РПЦ кого-нибудь из коллег по цеху

ramses333 08 сентября 2018 | 20:01

Теперь выход Маши Захаровой. Встречаем аплодисментами!

aisterh 08 сентября 2018 | 20:02

Долго какать в коммунальной квартире у входной двери все таки нельзя.

jacknichols 08 сентября 2018 | 20:02

Невзорову пусть в жилетку поплачется.

ts 08 сентября 2018 | 20:03

Опа! Скоро и Гундяеву начнут в визах отказывать...

akrayzler 08 сентября 2018 | 20:09

Руссо туристо.

sab171 08 сентября 2018 | 20:10

из Питера в Европу ездят вообще-то через Финляндию, виза финская элементарно, далее за 1500р. поездка в финский супермаркет за фейри и рыбой, далее хоть в Грецию, хоть Эстонию.

xuato 08 сентября 2018 | 20:10

Боятся, что и ими Кирилл будет командовать, как Варфоломеем..

sergoder172 08 сентября 2018 | 20:11

Вам же уже сказали конкретно: ваше место - у параши!
А он еще хочет, наверное, денежки ворованные увезти...

cromwel 08 сентября 2018 | 20:11

Пусть скрепляется духовными скрепами с Родиной.

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