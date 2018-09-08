Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали Георгия Албурова...

Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова и сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна. Албурову причин задержания не объяснили, а Касьяну вменяется агитация несогласованного мероприятия. Оба находятся в ОВД Даниловский. Столичные власти завтрашнее мероприятие не согласовали, а Гугл заблокировал в ЮТьюбе коммерческую рекламу митингов 9 сентября.