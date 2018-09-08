Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали Георгия Албурова
Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова и сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна. Албурову причин задержания не объяснили, а Касьяну вменяется агитация несогласованного мероприятия. Оба находятся в ОВД Даниловский. Столичные власти завтрашнее мероприятие не согласовали, а Гугл заблокировал в ЮТьюбе коммерческую рекламу митингов 9 сентября.
Комментарии8
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patrikk_1 08 сентября 2018 | 19:20
Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали Георгия Албурова...
Надо бы губастому Георгию бородку приклеить у Лимонова и как у Ленина перевязать зубы, чтобы агенты путинской охранки его не узнали.
nns33 08 сентября 2018 | 19:21
Власть боится людей на улице.Всё,что остаётся,запугивать,задерживать,сажать,штрафовать....До бесконечности такое продолжаться не может.
skull___ 08 сентября 2018 | 19:24
nns33: А что вы сделаете? Еще 500 раз на Эхе напишите, как власть вас боится? За вашего Сисяна как выходило тысяча человек, так и будет. Либерастия в России не приживается.
nns33 08 сентября 2018 | 19:41
skull___: skull___: А что вы сделаете? ====== Делать ничего и не надо! Власть сама всё делает,своими руками не от большого ума. Рейтинг-то падает!
kokapu 08 сентября 2018 | 20:03
skull___: За вашего Сисяна как выходило тысяча человек, так и будет. Либерастия в России не приживается.
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Ну, за вашего дедушку Сисяна вообще народ ликовать по разнарядке сгоняют.
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 19:24
Накануне завтрашнего митинга сторонников Навального против пенсионной реформы власти задержали Георгия Албурова
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А визжится так, будто по крайней мере Николая Баумана задержали или Леонида Красина.
Да чмошка обычная, грантосос и бездельник, которому давно пора печень отбить..
volt76769 08 сентября 2018 | 19:28
Очень сильно сомневаюсь, что Навального хоть чуточку интересует проблема пенсионной реформы. Лично я резко против нее, но этого жулика Навального такие вопросы вообще никак не интересуют, для него это просто повод для самопиара. Бабло крысеныш отрабатывает...
fresh_breeze 08 сентября 2018 | 19:31
Ещё одного провокатора решили вывести из-под удара.
Каждому своё.
Одним — организовывать митинги, пережидая в безопасном месте, пока они закончатся.
Другим — получать срокà за участие в беспорядках.