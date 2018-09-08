Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Выступая на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», он избежал упоминания имени действующего градоначальника, но поблагодарил столичные власти.
Сегодня в Москве, накануне выборов мэра действует так называемый День тишины. Завтра, в Единый день голосования, выборы разных уровней пройдут в десятках регионов.
Комментарии11
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post_v 08 сентября 2018 | 19:07
открытие концертного зала "Зарядье" и речь Путина с благодарностями Собянину в "день молчания" – случайное совпадение…..
"Эхо" сообщило в 18.31 о речи Путина, прямая трансляция которой по каналу "Культура" началась в 19.00..............
такое уже было - года четыре назад мои родственники после концерта в Большом зале им.Чайковского успели доехать домой на Войковскую до начала ПРЯМОЙ трансляции этого концерта на канале "Культура".
danko1 08 сентября 2018 | 19:15
post_v: Имени Собянина не упомянул, но достаточно и его присутствия и хвалебных речей в его честь, чтобы признать это нарушением дня тишины и снять Собянина с выборов с учетом многочисленных фактов подкупа избирателей.
Но Эллочка молчит и ничего не видит.
kotbajune 08 сентября 2018 | 19:28
"Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города"
и саечку за испуг!!!
ser_gey_love_roff 08 сентября 2018 | 19:36
danko1: "Но эллочка молчит..."
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"Хамишь, парниша?"
vezdehod 08 сентября 2018 | 19:51
А что он Не мог поздравить в Пятницу, а лишь в День тишины?
piterrr 08 сентября 2018 | 19:10
Вот так ушлёпок ботоксный и поздравил воровскую клоаку и потёмкинскую деревню нищей и разлагающейся России….
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 19:13
Как российский народ жил до этого без концертного зала Зарядье? Уму непостижимо.
ser_gey_love_roff 08 сентября 2018 | 19:41
abuvgrobu: Непостяжимо, как этот народ 4 года живетс Ареной Фишт.
cromwel 08 сентября 2018 | 19:15
Артподготовка перед иммитацией выборов. И все по закону.
lager23 08 сентября 2018 | 19:23
Пудак, пудаком....совести у него нет!
ser_gey_love_roff 08 сентября 2018 | 19:34
Совсем недавно поздравлял с пенсионной реформой, сегодня с Днем города, знает ведь, как народ любит праздники, настоящий лидер, дай Бог ему долгих лет жизни на радость россиянам.