"Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города"

Выступая на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», он избежал упоминания имени действующего градоначальника, но поблагодарил столичные власти.

Сегодня в Москве, накануне выборов мэра действует так называемый День тишины. Завтра, в Единый день голосования, выборы разных уровней пройдут в десятках регионов.