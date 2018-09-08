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19:01, 08 сентября 2018

РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом, если тот признает автокефалию украинской церкви

С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.

В свою очередь глава информационного управления Киевской патриархии, архиепископ Евстратий считает, что это будет ожидаемым решением. Он напомнил, что такое же происходило в недавнем прошлом, и это мало повлияло на ситуацию.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко сегодня дал понять, что предоставление УПЦ автокефалии – это необратимый процесс, который послужит единению страны. При этом он подчеркнул, что в данном вопросе Киев не будет спрашивать разрешения ни у Путина, ни у патриарха Московского Кирилла.

Комментарии

38

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nl_2010_ 08 сентября 2018 | 19:10

Шипит клубок единомышленников слуг божих и плюется ядом. На кону бабло прихожан!!!

danko1 08 сентября 2018 | 19:12

nl_2010_: Не только бабло волнует жадного до злата Гундяева.
Он задание Кремля и Конторы по развалу Украины провалил.
Так его и снять коллеги гэбэшника с хлебного поста патриарха могут.

avellaneda 08 сентября 2018 | 19:23

Ну а чо? Сольемся в экстазе с Меккой!

cattt 08 сентября 2018 | 19:29

danko1: Деньги утекают сквозь пальцы, у гундяевской шушеры, ничего, они хорошо еще подоят Россию матушку.
300 лет стели на шее народа, божии захребертники и еще посидят, пока из с колоколен не начнут сбрасывать.

gs1112 08 сентября 2018 | 19:33

Разрыв с первоапостольской церковью автоматически навлечет на себя анафему. РПЦ будет не первой, а в гордом одиночестве. Её влияние в мире православия упадет ниже плинтуса, Царь упрямо ведет Россию к пропасти.

anticolonel 08 сентября 2018 | 19:46

gs1112: Суверенное православие.

tvitov66 08 сентября 2018 | 20:06

Странно что с метечами и синагогами все спокойно - не пилят. Не высокодуховные они однако

master_superanalitik 08 сентября 2018 | 19:14



Россия по праву вместо Варфоломея достойна быть первой среди равных всех православных церквей. Россия во все времена была самой свободной страной мира, на зничительной ее территории никогда не было крепостного права. В России всегда была 2-партийная система: была партия руководителя Руси (России) и партия митрополита (Патриарха). Поэтому в наше время если кому не нравится Путин - тому следует поддерживать Патриарха Кирилла и наоборот. Если кому не нравятся оба руководителя - то следует служить России. И если японские самураи отдавали свою жизнь, чтобы продлить жизнь Императора Японии, то наши патриоты отдают жизнь за величие России.

gordy 08 сентября 2018 | 19:18

Моллюск запрётся в своей раковине?

nl_2010_ 08 сентября 2018 | 19:22

master_superanalitik: Да здравствует российский Иисус, самый христианский из Иисусов!!! Только РПЦ, только Кирилл!!! Православие или смерть!!! Ура, товарищи!!!

testmeter 08 сентября 2018 | 19:33

nl_2010_: Не, не выйдет нифига. Иисус - это известный жидобандеровец. Его настоящее имя Йосип Христенко

polikarpich 08 сентября 2018 | 19:26

master_superanalitik: Нам с вами в ЭТОЙ России принадлежит только валежник. Пока что.
Есть желание отдать за вязанку жизнь? А за "ампиратора" пусть дураки умирают. По пятницам.

henry52 08 сентября 2018 | 19:33

master_superanalitik: Мощно задвинули! Бросайте бухать и вас точно поставят вместо гундяя...

malanoff 08 сентября 2018 | 19:51

master_superanalitik: Ты лучший из гундяевцев , приз в студию . Остальные боятся даже нос высунуть.

tov 08 сентября 2018 | 19:56

master_superanalitik:
Прости ему Господи, кашу в голове

vezdehod 08 сентября 2018 | 19:48

Испугали ЕЖА голым Гундяевым.

sensei54 08 сентября 2018 | 19:11

Чего чего взорвать?
А боныбы то у вас есть, герои?

nestor199 08 сентября 2018 | 19:35

sensei54: Вы православный?

jetsam 08 сентября 2018 | 19:14

я так понимаю, что еженедельное славословие про путена на кисельтв
открыли с дальним прицелом - у нас все будет свое, скрепонотное:
свои лапти, своя береста, своя кора дуба с валежником...

и свой иисус из подворотни питербурга???????
о как..... вот к чему все эти ныряния за амфорами
и тет-а-тет с шойгу в дремучих лесах...

свой, родной, иисус из из подворотни питера...
сталин как пропеллер от зависти завертелся, наверное...

piterrr 08 сентября 2018 | 19:15

И швали чекистской и её обслуге гундяевским мракобесам не привыкать быть отбросами цивилизации!

olenenok_zed 08 сентября 2018 | 19:23

автофекалии о.О

fueaqui 08 сентября 2018 | 19:27

Словарь говорит нам, что секта - это религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Размежевавшись с Константинопольской церковью (Великой церковью Христовой), основанной учеником Христа - апостолом Андреем и крестившей в свое время князя Владимира, не станет ли сама РПЦ, по определению, обычной христианской сектой?

parasuk_ 08 сентября 2018 | 19:33

fueaqui: если так рассуждать, то можно все христианство объявить иудейской сектой :)

nl_2010_ 08 сентября 2018 | 19:27

Я бы на месте Кирилла в пику автономии Украины перешел бы в иудеи!!! Обряд посвящения готов провести лично!!!

ihor_syvoryj 08 сентября 2018 | 19:42

nl_2010_: Хоть обрезание по самою шею?

xuato 08 сентября 2018 | 19:28

Эка как замахнулся. Вот тебе и каноническая, а вернее гебническая черковь. Как воровать чужое это в тихую, а как указали место по чину - возмущение. Фарисеи.

eduard53 08 сентября 2018 | 19:32

Связи он разорвёт! Испугал ежа голым задом. Да хоть со всем миром разосрись,
это щас в вашем тренде - сАмой северной Кореи ...

lager23 08 сентября 2018 | 19:34

Но крамтонаш, тов. Иларион, разве это не утешает?

put__out 08 сентября 2018 | 19:37

Вот оно истинное лицо православной веры! Бабло и алчность рулит, аминь!...

malanoff 08 сентября 2018 | 19:38

Разорвет связи , одному Богу наплевать на эти связи , а все остальные в истерике, или нет?

ansata 08 сентября 2018 | 19:42

Попики, а вы не заигрались часом? Вы своем уме?

nestor199 08 сентября 2018 | 19:47

Что такое Константинопольский Патриарх? Ни какой реальной власти, никакого авторитета просто дань традиции.

alladinov 08 сентября 2018 | 19:50

nestor199: «Ни какой реальной власти, никакого авторитета просто дань традиции»

Видишь ли, вонючий ублюдок, ты по тупости не всасываешь, что сила православия заключается именно в верности традициям. Ты, селихерыш гнойный, почему так православие и Россию ненавидишь?

nestor199 08 сентября 2018 | 19:56

alladinov: Сила православия в ВЕРЕ.

alladinov 08 сентября 2018 | 20:10

nestor199:

И эти тупые портяночные гниды, лижущие с проглотом властям, еще будут тут звиздеть о православии? Ты, гаденыш, разве не всосал моего вопроса? Повторяю. Ты, селихерыш гнойный, почему так православие и Россию ненавидишь? Ну-ка, вонючка, отвечай!

student_ru_ru 08 сентября 2018 | 19:56

Вот что кокс животворящий делает!

sergoder172 08 сентября 2018 | 19:56

Как я полагаю, теперь Гундяя в Иисусы будут выдвигать? Только пусть отдаст сначала награбленное: квартиру с нанопылью, часики ворованные и пусть от баб своих откажется, которые монаху не положены по инструкции ГБ...

orein51 08 сентября 2018 | 20:00

nu i cho?

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