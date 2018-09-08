РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом, если тот признает автокефалию украинской церкви

С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.

В свою очередь глава информационного управления Киевской патриархии, архиепископ Евстратий считает, что это будет ожидаемым решением. Он напомнил, что такое же происходило в недавнем прошлом, и это мало повлияло на ситуацию.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко сегодня дал понять, что предоставление УПЦ автокефалии – это необратимый процесс, который послужит единению страны. При этом он подчеркнул, что в данном вопросе Киев не будет спрашивать разрешения ни у Путина, ни у патриарха Московского Кирилла.