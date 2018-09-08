Содержание вредных примесей в районе Армянска снизилось за последние дни в полтора-два раза
Такие данные, как передает ТАСС, привел вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко. Сейчас, по его словам, ПДК вредных примесей, благодаря дождю и похолоданию, вернулись в пределы нормы.
Комментарии7
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aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 18:39
А как потеплеет, то ПДК снова зашкалит?
anemon 08 сентября 2018 | 18:50
Но превышение-то было в 3-5 раз.
jetsam 08 сентября 2018 | 18:53
надо же....
а вот безвредность Чернобольской АЭС не зависит от погодных условий.
не зависит! вот так!
* да инфляция то же - в полтора-два раза упала с 4% до 10%....
все по разному считают 1.5 и 2 раза. а а росстат - вообще, даже
от месяца зависит 2х2....
vinokur 08 сентября 2018 | 19:30
ПДК вредных примесей ... вернулись.
В школу бы этому премьеру.
xuato 08 сентября 2018 | 19:32
У каждого жителя Армянска есть хроматограф за 25 000 долларов, и своя лаборатория на кухне, и они проверят обязательно то, что глаголет гауляйтер Крыма.
zhav 08 сентября 2018 | 19:39
Люди дышите на полную грудь и с каждым вдохом содержания вредных веществ снизиться!!! Здоровья вам и хорошего настроения !
ura_123 08 сентября 2018 | 19:56
Ну ещё бы,с такими то дождями! Всё в земельку)))