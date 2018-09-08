Видеотрансляция с избирательных участков в Единый день голосования 9 сентября начнется с 7 утра по местному времени
Как сообщает пресс-служба ЦИК, следить за ходом голосования можно будет на портале «Наш выбор-2018.Ру».
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Как сообщает пресс-служба ЦИК, следить за ходом голосования можно будет на портале «Наш выбор-2018.Ру».
Комментарии1
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neon999 08 сентября 2018 | 18:52
Да они уже не стесняются вбрасывать и под видеонаблюдением, даже камеры не заклеивают.
Панфилова никаких нарушений "не заметит", еще и сама подправит проценты.
А суды известно какие "независимые", - стоят на страже воровской мафии.