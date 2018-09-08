Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Выступая на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», он сказал, что благоустраивается и хорошеет вся Москва. При этом, Путин ни разу не упомянул имени действующего градоначальника и ограничился благодарностями в адрес правительства Москвы.
Напомним, завтра, в Единый день голосования, выборы разных уровней пройдут в десятках регионах, в том числе и в Москве.
Комментарии9
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plidurok Андрей Филимонов 08 сентября 2018 | 18:39
"При этом, Путин ни разу не упомянул имени действующего градоначальника..."
Поставил на одну доску с Навальным ))
chapter_2 08 сентября 2018 | 18:50
plidurok: А тем временем.... Должностные лица управления Россельхознадзора и УФСБ по Свердловской области на прошедшей неделе изъяли и уничтожили 18 тонн персиков, нектаринов, винограда и сливы, запрещенных к ввозу в Россию. Фрукты раздавили бульдозером под покровом ночи, видеозапись опубликована на сайте надзорного ведомства.
aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 18:41
А с ограблением пенсионеров поздравить запамятовал.
putin_itogy 08 сентября 2018 | 18:51
Поздравление Воланда..
С закланием вас, горожане..
piterrr 08 сентября 2018 | 18:54
Вот так ушлёпок ботоксный и поздравил воровскую клоаку и потёмкинскую деревню нищей и разлагающейся России..
vladimirbelarus 08 сентября 2018 | 18:57
Да пошёл ты нахер, козёл карликовый!
venmud 08 сентября 2018 | 19:00
-Штирлиц идет по коридору. - По какому коридору? - По советскому коридору, ведущему в тупик.
post_v 08 сентября 2018 | 19:04
открытие концертного зала "Зарядье" и речь Путина с благодарностями Собянину в "день молчания" – случайное совпадение…..
"Эхо" сообщило в 18.31 о речи Путина, прямая трансляция которой по каналу "Культура" началась в 19.00..............
такое уже было - года четыре назад мои родственники после концерта в Большом зале им.Чайковского успели доехать домой на Войковскую до начала ПРЯМОЙ трансляции этого концерта на канале "Культура".
cromwel 08 сентября 2018 | 19:24
Рассказал о достижениях властей города....
Ну сейчас ЦИК и Верховный суд порвут его на части! У нас же верховенство закона и равенство.
Ой, ну да, что это я замечтался. Бывает...