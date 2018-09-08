Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Выступая на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», он сказал, что благоустраивается и хорошеет вся Москва. При этом, Путин ни разу не упомянул имени действующего градоначальника и ограничился благодарностями в адрес правительства Москвы.

Напомним, завтра, в Единый день голосования, выборы разных уровней пройдут в десятках регионах, в том числе и в Москве.