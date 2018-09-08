РПЦ придется порвать связи с Константинополем, если он одобрит автокефалию Украинской православной церкви

С таким предупреждением в телеэфире выступил представитель РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион. Он также сказал, что в этом случае РПЦ предпримет ответные шаги. Планы Константинополя по предоставлению автокефалии Украинской церкви митрополит Иларион назвал вероломными и подлыми.