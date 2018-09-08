РПЦ придется порвать связи с Константинополем, если он одобрит автокефалию Украинской православной церкви
С таким предупреждением в телеэфире выступил представитель РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион. Он также сказал, что в этом случае РПЦ предпримет ответные шаги. Планы Константинополя по предоставлению автокефалии Украинской церкви митрополит Иларион назвал вероломными и подлыми.
Комментарии41
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aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 18:37
Вся их вера сводится в бабло и коммерцию, что и показал Илариошка.
post_v 08 сентября 2018 | 19:10
aleks50:
...Вся их вера....
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© "Свечи, приобретенные за пределами храма, недействительны"
plidurok Андрей Филимонов 08 сентября 2018 | 18:37
Похоже на истерику спивающейся домохозяйки.
zolingen 08 сентября 2018 | 18:39
Да рвите со всем миром, сидите в своем крепоносном болоте и пугайте ежа голой жабьей жопой. Предупреждают они.
nnikolay 08 сентября 2018 | 18:55
zolingen:
А это уже не ваше (мн. число) дело. Это дело православных верующих России.
gonduras_on_colyma 08 сентября 2018 | 19:00
nnikolay: Сышь, портянка с заикающимся ником, с каких это пор на России подобные решения принимают верующие, а не жирные патриархи-митрополиты в клоунских сценических костюмах?
Кремлядей имею на всех фронтах: политическом, экономическом, спортивном, культурном, а тут ещё и религиозный подтянулся.
Уже дошло или ещё добавить?
zolingen 08 сентября 2018 | 19:32
nnikolay: огорчу вас. Это и не их дело.
pontifig 08 сентября 2018 | 18:39
не порвет
theklimoff 08 сентября 2018 | 18:39
Гундяев начинает политику самоизоляции, ну посмотрим.
dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 18:53
theklimoff: рпцмп на анафему напрашивается...!
neon999 08 сентября 2018 | 18:43
Ради бабла РПЦ и с христианством вообще порвет связи.
И так уже попы - преступник на преступнике.
beregov_net 08 сентября 2018 | 18:45
Что , Путин на Афон уже не поедет ? Какая потеря для верноподданных
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 18:46
Россия по праву вместо Варфоломея достойна быть первой среди равных всех православных церквей. Россия во все времена была самой свободной страной мира, на зничительной ее территории никогда не было крепостного права. В России всегда была 2-партийная система: была партия руководителя Руси (России) и партия митрополита (Патриарха). Поэтому в наше время если кому не нравится Путин - тому следует поддерживать Патриарха Кирилла и наоборот. Если кому не нравятся оба руководителя - то следует служить России. И если японские самураи отдавали свою жизнь, чтобы продлить жизнь Императора Японии, то наши патриоты отдают жизнь за величие России.
plidurok Андрей Филимонов 08 сентября 2018 | 18:51
master_superanalitik: "наши патриоты отдают жизнь за величие России."
Почему же вы ещё живы?
aleksei123m 08 сентября 2018 | 18:55
plidurok: Так они отдают чужую.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 19:02
plidurok:
Россия уже изучила опыт Первой Мировой войны, когда в огне этой войны погибли истинные патриоты, и когда настал 1917 год, то некому стало защитить государя-императора и его семью, да и саму Россию. А потому таких ошибок допускать нельзя. Первыми должны умереть либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. И только потом патриоты. Я лично попрошусь в заградительный отряд пулеметчиком и у меня рука не дрогнет если в прицел пулемета я увижу засранца, желающего поражения России в любой войне с любым противником.
plidurok Андрей Филимонов 08 сентября 2018 | 19:07
master_superanalitik: Отсюда следует, что страстное желание стрелять в спину и есть главное отличие "патриотов" от остальных категорий населения, перечисленных вами.
polikarpich 08 сентября 2018 | 19:15
master_superanalitik: А "Россия" - это кто или что?
Путин, что ли? Или Сечины с Роттенбергами?
Так пусть сами и защищаются.
dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 18:55
master_superanalitik: иерархия православных церквей определена и не подлежит изменению...
рпцмп то ли нумер 6 то ли нумер 7...
и кстати роССия никогда и никак не есть РуСь...
nnikolay 08 сентября 2018 | 19:02
dzed_barukh_buza:
А кто и что есть Русь?
testmeter 08 сентября 2018 | 18:59
master_superanalitik: Это право она имеет потому, что только на России действует свободный и независмый казачий суд, который может выпороть нагайками любого независимо от его вины. А Иисус - это известный нищеброд и жидобандеровец. Его настоящее имя Йосип Христенко
fresh_breeze 08 сентября 2018 | 18:46
Вскоре после окончания 2МВ Западная Германия грозила порвать дип. отношения с любым государством, признавшим ГДР. Исключение делалось тогда только одной стране — Советскому Союзу (догадайтесь почему).
То есть, смысл тут в чём. Если кто-то признаёт, что то, что является твоим, принадлежит кому-то другому, то как можно поддерживать с ним отношения?
Как-то так.
Такшта, Варфоломей, не чудил бы ты лучше, а то ведь РПЦ МП — крупнейшая православная церковь в мире, с кем останешься, родимый?
dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 18:58
fresh_breeze: иерархия православных церквей определена и не подлежит изменению...
рпцмп то ли нумер 6 то ли нумер 7...
и количество прихожан не имеет никакого значения...
и кстати орда-масковия-кацапия-роССия никогда и никак не есть РуСь...
i_c_e 08 сентября 2018 | 19:04
fresh_breeze: Ага, 110 млн. православных в России по расчётам РПЦ. Из 140 млн. населения всех возрастов. Оставшиеся 30 млн. староверы, не иначе. Коммунисты-то нынче в церкви ходят. А мусульман — кот наплакал. Тоже практически «православные». Не пережить вселенскому православию без РПЦ, ох, на нём всё с самого Трулльского Собора и держится...
testmeter 08 сентября 2018 | 19:09
fresh_breeze: "РПЦ МП — крупнейшая православная церковь в мире" ///
После предоставления ей автокефалии крупнейшей по количеству приходов станет УПЦ. Так что, не чудил бы ты, Гундяй, с кем останешься, гундимый?
polikarpich 08 сентября 2018 | 19:17
fresh_breeze: А что, непременно надо "с кем-то оставаться"?
boooben 08 сентября 2018 | 18:46
Очко Путину языками не порвите только.
jetsam 08 сентября 2018 | 18:50
:)
как легко порвать с РПЦ. "как два пальца об..."
- просто вернуться к староверам - креститься двумя пальцами, а не тремя...
накликает иларион флешмоб на свою зад...ризницу
nnikolay 08 сентября 2018 | 18:51
Совершенно правильное решение. И никакой он уже не Константинопольский, а Стамбульский. Третий Рим один, а Четвертому не бывать. Этот вопрос православной веры Россия должна взять на себя.
dzed_barukh_buza 08 сентября 2018 | 19:00
nnikolay: константирнопольский он ж вселенский...
и ето не подлежит ревизии...
а рпцмп нарывается на анафему и отлучение от вселенской праваславной церкви...
demosua 08 сентября 2018 | 19:50
nnikolay: россия верит в то, во что велят иерархи. 70 лет верили в коммунизм и атеизм. Сейчас - в гибридное (как и всё у нас) православие...
koltak76_ 08 сентября 2018 | 18:52
Константинополь - проклятые русофобы и агенты Госдепа..
Ждем симметричный ответ Гундяя, ноту протеста от Мани Кокс и ввод антисанкций!
i_c_e 08 сентября 2018 | 18:54
Перестаём быть «православными», получается. Как теперь — «суверенное православие» в «суверенной демократии» будет? Зато теперь можно будет в «святые» кого попало записывать — прям по избранию в Думу или в мэры.
Доигрался, Кирюха, со своим «Москва — Третий Рим». Говорили же — не по чину берёшь. И эту скрепу проср...ли.
polikarpich 08 сентября 2018 | 18:55
Вероломно и подло, гражданин с погонялом Иларион, прикрываться верой в Бога для обеспечения своей сытой и безмятежной жизни.
Тут уже просто явно видны все ваши небескорыстные мотивы и вся ваша "вера".
Ведь, казалось бы, что здесь такого особенного? Ну, решили они отделиться по каким-то соображениям, но ведь соверующими они от этого быть не перестают? Бог и Христос всё те же, и у одних и у других.
zhrv 08 сентября 2018 | 18:56
-"РПЦ придется порвать связи с Константинополем"
В смысле, разогнет те самые "скрепы", и перекует их на мечи?
drgonish 08 сентября 2018 | 18:59
Запад поддержит все, что только возможно для окончательного и бесповоротного разделения России и Украины. Украину без России будет легче дербанить. Перемога уже обернулась тем, что Украина покупает российский газ в ЕС дороже в четыре раза, чем у Газпрома. Украина покупает у США донецкий уголь по тройной цене. Украина тратит миллиарды долларов на закупку электровозов уровня 80х годов в США, когда Днепровский электровозостроительный завод стоит без работы. И так далее. Русофобия оплаченная западными "печеньками" дорого обойдется б/У.
klegg 08 сентября 2018 | 19:04
Ларик пугает? Вон, ПТН тоже пугает, только его пуганий никто не боится.
piterrr 08 сентября 2018 | 19:06
Что чекистам, что попам не привыкать быть нечистотами и швалью и противопоставлять себя цивилизации и развитию!
dilevski1973 08 сентября 2018 | 19:10
Напугали ежа! Гы Гы. По всем направлениям от раши, как от прокаженной.
dzeniss 08 сентября 2018 | 19:24
Бунтари! Непослушники! Еретики!... Всех на Костер!!! ))
demosua 08 сентября 2018 | 19:30
эти церковники меня умиляют. Они в бога верят или в очередного земного "царя"? Впрочем, вопрос риторический, всё как всегда...