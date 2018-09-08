Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией

С этой целью создана специальная комиссия.

Республиканская комиссия займется сбором и анализом документов, необходимых для определения границ, а также будет решать все спорные моменты, которые возникнут по данному вопросу. Руководителем комиссии стал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. С середины 1990-х годов возникают вопросы о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. Общественная организация «Опора Ингушетии» в конце августа сообщила о строительных работах, которые начали под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. Согласно этим данным, их проводят в Сунженском районе Ингушетии рядом с границей между республиками. Речь в данном случае идет восстановлении территории, где долгое время действовал режим контртеррористической операции, сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, никаких территориальных споров между Чечней и Ингушетией нет. Попытки поссорить чеченский и ингушский народы ни к чему не приведут, подчеркнул Альви Каримов.

Отсутствие информации может спровоцировать негативные последствия, отметил в интервью «Эху» бывший пресс-секретарь главы Ингушетии, адвокат Калой Ахильгов.

Ахильгов считает, что молчание может свидетельствовать о неких переговорах в администрации президента.

Чечено-Ингушская АССР была разделена в 1991 году.