РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ

РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом в федеральном телеэфире сообщил представитель РПЦ, митрополит Иларион. По его словам, средства церковной дипломатии на сегодняшний день практически исчерпаны. Как выразился Иларион, Константинополь поступил с РПЦ подло и вероломно, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что единая поместная православная Украинская церковь станет фактором единения страны. Выступая в эфире телеканала СК-1, Порошенко сказал, что еще полгода назад никто не верил, что за такой короткий срок Украина вернется «к своей матери-церкви Вселенского константинопольского патриархата».