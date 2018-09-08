РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ
РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом в федеральном телеэфире сообщил представитель РПЦ, митрополит Иларион. По его словам, средства церковной дипломатии на сегодняшний день практически исчерпаны. Как выразился Иларион, Константинополь поступил с РПЦ подло и вероломно, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что единая поместная православная Украинская церковь станет фактором единения страны. Выступая в эфире телеканала СК-1, Порошенко сказал, что еще полгода назад никто не верил, что за такой короткий срок Украина вернется «к своей матери-церкви Вселенского константинопольского патриархата».
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
disdai 08 сентября 2018 | 18:08
Пральна! У вас свой христос, а у нас свой!
sab171 08 сентября 2018 | 18:12
disdai: походу у кого-то из вас он с большой буквы а у кого-то с маленькой.
hrenvam 08 сентября 2018 | 18:20
sab171: У вас часы за 20, а у нас за 5....
kotbajune 08 сентября 2018 | 18:25
"Президент Украины Петр Порошенко считает, что единая поместная православная Украинская церковь станет фактором единения страны."
и к этой войне на Украине добавит религиозную
на что и толкают Варфоломея США, ЕС и Рим
semia 08 сентября 2018 | 18:13
поезд тю-тю. Потеряли мы Украину из за Анексии крыма. Редеют ряды христиан РПЦ. И Крым могут вернуть ,а веру не вернешь! Нет вам веры!
luger_max_otto 08 сентября 2018 | 18:17
Гундяев на анафему нарывается. Часовщик- затейник...
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 18:20
РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ
=======================
Это правильное решение! Варфоломей нарушает основные христианские заповеди, берет под свое крыло людей, преданных анафеме. Это то же самое, что сказать предательство Иуды - это хорошо. Но и христиане Украины должны были активно сопротивляться появлению на гривнах портрета Мазепы, также преданного анафеме. Видимо украинские христиане гроши любят больше, чем христианские заповеди. Оправдывая Мазепу они оправдывают Иуду. Каин убил своего брата Авеля, то начиная с 1991 года свидомиты пытались убить свою любовь к русским братьям, в Армию брали только тех офицеров, которые были готовы воевать с Россией. Свидомиты первыми начали войну с Россией, помогая террористам на Северном Кавказе и Грузии. И если Константинопольский патриарх им помогает прямо и косвенно, то он соучастник преступлений вместе со свидомитами. И когда будет суд над преступниками-свидомитами, то Варфоломей должен быть привлечен к уголовной ответственности, так как именно он дал толчок для пролития христианской крови.
zztop1960 08 сентября 2018 | 18:22
master_superanalitik: Автокефальная церковная организация с центром в Москве была основана в 1448 году, когда русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви.
tvitov66 08 сентября 2018 | 18:10
Да здравствует новая святая ПУровославная церковь имени равноапостольных ротенбергов и гены-гангрены! Аминь
sadda 08 сентября 2018 | 18:11
Вова со всеми разосрался, сейчас Гундяев подхватил эстафету. Дурдом продолжается...
piter_ug 08 сентября 2018 | 18:11
//РПЦ разорвет евхаристическое общение//
Ну так надо спешить, чтобы Константинополь не сделал это первым.
Есть за что!
czerni 08 сентября 2018 | 18:12
Отцы! Сами-то на чьей канонической территории устроили Московский Патриархат?
Запамятовали? Так я напомню. Это всё были константинопольские приходы.
А после ещё Сталин добавил без спросу приходы Галичины, Волыни, Прибалтики.
Вам бы, отцы, про канонические территории не надо бы.... Оно позорно и гадко
jblack2 08 сентября 2018 | 18:14
Дать в современных украинских условиях автокефалию УПЦ УП все равно , что доверить присмотр за овцами волку, а за огородом козлу.
Мира это решение не принесёт!
Украину ждет лишь конфликт, разобщение, насилие, вражда...
beregov_net 08 сентября 2018 | 18:17
jblack2: Что поделать , с русскими соседями не повезло
za_stalina 08 сентября 2018 | 18:22
jblack2: а кто давать то будет автокефалию? ставленники еврейского капитала. им то нужен рынок сбыта новый.
clandestino 08 сентября 2018 | 18:16
Для ежа самое страшное это голая жопа
vladimir_veteran 08 сентября 2018 | 18:17
Ну и времена, ну и нравы! Российские попы лаются, как одесские биндюжники. А ведь Господь завещал любить ближнего своего. Похоже, Кирилл идет по стопам своего начальника и внедряет в церкви рыночные нравы.