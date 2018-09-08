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Эксклюзив Эха 18:00, 08 сентября 2018

Гугл блокирует рекламные ролики сторонников Алексея Навального о завтрашней акции против пенсионной реформы

В американской компании объясняют это необходимостью соблюдения местного выборного законодательства, так как акция запланирована на Единый день голосования.

Рекламодатели должны действовать в соответствии с местными законами и политикой Google – так интернет-корпорация объяснила удаление рекламных роликов Алексея Навального из Youtube. Как написал в Facebook глава штаба оппозиционера Леонид Волков, «под нож» пошли более 40 рекламных публикаций, размещенных в социальной сети. Причем детальных разъяснений не последовало. Соратники политика будут обжаловать действия американской компании – об этом Волков сказал «Эху Москвы».

По мнению Волкова, удаление роликов было связано с жалобой Центризбиркома. Ранее ведомство направило письмо руководству Google о том, что политические мероприятия в единый день голосования незаконны, а следовательно, ролики рекламирующие подобные митинги – тоже. Схожее предупреждение американской компании отправил Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. В комиссии СовФеда по защите суверенитета высказали намерение отслеживать любые попытки вмешательства в выборы. Об этом сказал председатель Андрей Климов.

В преддверии завтрашней акции против пенсионной реформы по многим регионам России, прокатилась волна задержаний сотрудников штабов Навального. Соответствующие сообщения ОВД-Инфо фиксирует из Тамбова, Челябинска, Томска, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре.

Около часа назад у своего дома в Москве задержан глава расследований ФБК Георгий Албуров. У себя в Твиттере он пишет, что причина задержания неизвестна, а везут его в ОВД Даниловский. Туда уже выехал адвокат. Ранее был задержан сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. Ему вменяется незаконная агитация завтрашнего митинга против пенсионной реформы. Он оставлен в отделении до заседания суда в понедельник. Накануне в полицию доставили восьмерых сотрудников штаба Навального. Их отпустили без составления протокола. В большинстве регионов, в том числе, в Москве и Питере, власти проведение завтрашней акции не согласовали.

Комментарии

4

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johnbmw Евгений Большаков 08 сентября 2018 | 18:08

завтра ОЧЕНЬ интересно будет на Манежку посмотреть ...

xoxlodupa 08 сентября 2018 | 18:13

johnbmw: Уже давно не интересно ,муллиарды сисяна халяльного оказались сотней местных городских альтернативно одаренных ,а всю массовку создают иностранные и подпиндосные пропагандоны в надежде на море крови при разгоне этого зоопарка !)

dchd49 08 сентября 2018 | 18:15

johnbmw: Начало в 11?

tks 08 сентября 2018 | 18:11

Российские граждане разместили в ютубе российский же ролик, посвященный российским реалиям. В чем - по мнению путистов тут вмешательство во внутренние дела?

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