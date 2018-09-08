На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожных

На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожного «Картошка». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова.

«Для фестиваля гастрономических новинок «Вкусное местное» томская кондитерская «Антонов двор» подготовила 150 килограмм пирожного «Картошка». Когда этот рекорд был зафиксирован в специальной книге рекордов, пирожные раскидали в толпу томичей. Чтобы раскидать 150 кг «Картошки» у сотрудников кондитерской ушло около получаса», — рассказала журналистка.

Анкудинова отметила, что люди на это отреагировали спокойно. «На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные», — сообщила она.