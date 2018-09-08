На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожных
На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожного «Картошка». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова.
«Для фестиваля гастрономических новинок «Вкусное местное» томская кондитерская «Антонов двор» подготовила 150 килограмм пирожного «Картошка». Когда этот рекорд был зафиксирован в специальной книге рекордов, пирожные раскидали в толпу томичей. Чтобы раскидать 150 кг «Картошки» у сотрудников кондитерской ушло около получаса», — рассказала журналистка.
Анкудинова отметила, что люди на это отреагировали спокойно. «На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные», — сообщила она.
Комментарии9
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mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 17:55
Кидали лопатами?
vilingrad 08 сентября 2018 | 17:57
Спешите на халяву! Уже и без лопаты! Ловите, рабы!
Вовка накормит 5тысяч страждущих 5ю хлебами! Путин- это Иисус сегодня!
archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 18:09
vilingrad:
а новому старому мэру тортом в рожу не залепили?
bobiksdoh 08 сентября 2018 | 18:01
Лопаты были совковые или штыковые?
vpu2011 08 сентября 2018 | 18:03
:)
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 18:09
А куда-нибудь в детские дома, престарелых, ну или раздача под чаек и рекламными вывесками этой самой пекарни-хлебзавода им в голову не пришло?
Только давить еду в землю?
Хотя... Тут есть рациональное зерно с точки зрения безбашенного капитализма. Если его раздать - его поедят и не купят. Ну будут хотеть и не купят, а растрезвонить и предложить купить сразу после в ближайший магазинах - там уже может быть.
Безбашенного, потому что бОльшая часть общества, живущая до зарплаты и со средней суммой долга ьанкам в 220 тысяч рублей на семью в России, нянечки там, санитарки с ЗП 8 тысяч, будут на всё это смотреть ещё больше озлабляясь и в итоге это всё им будут вспоминать, когда на вопрос за что будет звучать привычное "Да за всю фигню".
y_alex 08 сентября 2018 | 18:11
я бы в ответ тоже кинул бы чем нибудь
sagen 08 сентября 2018 | 18:18
С родной земли жратва вкусней
ivanbel 08 сентября 2018 | 18:22
"люди были рады и даже пытались поймать пирожные" получалось не всегда, поэтому становились на колени и ели с земли.