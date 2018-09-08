В Москве у своего дома задержан глава расследований ФБК Георгий Албуров
У себя в Твиттере он пишет, что причина задержания неизвестна, а везут его в ОВД Даниловский. Туда уже выехал адвокат. Ранее был задержан сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. Ему вменяется незаконная агитация завтрашнего митинга против пенсионной реформы. Он оставлен в отделении до заседания суда в понедельник. Накануне в полицию доставили восьмерых сотрудников штаба Навального. Их отпустили без составления протокола.
Комментарии19
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danko1 08 сентября 2018 | 17:47
Причина задержания одна- бандиты во власти очень трусливые, а холуи-полицаи не закон защищают, а их.
assaassin 08 сентября 2018 | 18:02
danko1: Причина задержания одна- бандиты во власти очень трусливые, а холуи-полицаи не закон защищают, а их.
Да что там вокруг да около, говорите прямо: ДАЕШЬ ВСЕМ ПОРОВНУ!
semia 08 сентября 2018 | 18:08
Такими темпами пенсии россиянам вообще упразднят . Спасение утопающих-дело рук самих утопающих. Пока сами не возразим будут лезть в наши карманы. Им плевать.даже если начнется голодомор
assaassin 08 сентября 2018 | 18:20
semia: Им плевать
Для начала, идентифицируйте кто такие "они", в определении появится и диагноз.
tks 08 сентября 2018 | 17:49
Мстя от Антона Дроздова прилетела!
Новое веяние - отпустить без протокола, который обнаружится через ~6 месяцев.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 17:56
это тот албуров который из уфы купил в Москве элитное жильё на криминальные деньги, это тот который не вылазит из американского посольства и по 10 раз в год выезжает за рубеж на отдых и командировки, являясь официально безработным. спрашивается на какие деньги существует анальный и его пехотинцы?
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 17:59
Анальные пехотинцы - это у путина.
Кадыров не даст соврать.
assaassin 08 сентября 2018 | 18:05
dtyzgblfhfc: спрашивается на какие деньги
У Госдепа много денег, на всех оппов хватить. Даешь каждому оппу по Бентли от Госдепа!
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 18:08
assaassin:
Ты каждому даешь в оппу ?)
assaassin 08 сентября 2018 | 18:12
spb_aborigen: каждому даешь в оппу
:-)) Вижу, Вы не доросли до европейских ценностей...
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 18:18
Жители масквабада рассуждают о европейских ценностях)
Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел
Михаил Жванецкий
assaassin 08 сентября 2018 | 18:27
spb_aborigen: Жители масквабада рассуждают о европейских ценностях)
Ну, а Вам-то что мешает порассуждать о европейских ценностях, одной из главных, которых является толерантность к педерастам? Может Вы не согласны все же с еврейскими ценностями, как там: родитель №1 и №2... один раз не педераст - два раза, ни за падло?
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 18:23
assaassin:
И, к слову, то, что галерные чекисты каждому хозяину радостно дают в оппу,
это вообще не новость.
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 17:57
Кремль снова в штаны наложил.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 18:07
spb_aborigen: Албурову !? )))
assaassin 08 сентября 2018 | 18:08
spb_aborigen: Кремль снова в штаны наложил.
:-) А Вы за Кремлем сраные штаны застирываете?
evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 18:01
"причина задержания неизвестна, а везут его в ОВД Даниловский."
"Пойдем туда, куда влечет меня мой жалкий жребий!"
Островский А.Н. Без вины виноватые
sneg1111 08 сентября 2018 | 18:04
9 сентября завтра. Он не дурак ходить на митинг.
ivanbel 08 сентября 2018 | 18:15
Портянки! Все на защиту миллиардера из Пенсионного фонда от злодеев из ФБК! Даёшь повышение пенсионного возраста до 70 лет, как при Бисмарке!