В  Москве у своего дома задержан глава расследований ФБК Георгий Албуров

У себя в Твиттере он пишет, что причина задержания неизвестна, а везут его в ОВД Даниловский. Туда уже выехал адвокат. Ранее был задержан сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. Ему вменяется незаконная агитация завтрашнего митинга против пенсионной реформы. Он оставлен в отделении до заседания суда в понедельник. Накануне в полицию доставили восьмерых сотрудников штаба Навального. Их отпустили без составления протокола.