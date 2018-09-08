РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви
РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.
Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что единая поместная православная Украинская церковь станет фактором единения страны. Выступая в эфире телеканала СК-1, Порошенко сказал, что еще полгода назад никто не верил, что за такой короткий срок Украина вернется «к своей матери-церкви Вселенского константинопольского патриархата». Порошенко также заявил, что это полностью соответствует православным канонам, и, как в случае НАТО и ЕС, Киев не будет спрашивать разрешения ни у Путина, ни у патриарха Кирилла.
Комментарии38
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zztop1960 08 сентября 2018 | 17:38
В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве. "Черным по белому. Официальное заявление Вселенского Патриархата. Готовится предоставления автокефалии! Для этого предназначено экзархов", - написал он, сославшись на объявление Генерального Секретаря Святого и Священного Синода.
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:47
Наконец-таки в нашей сверхдержаве будет свой Иисус Иванович! Не еврей, на мерседесе вместо осла, не против ссудного процента и за торговлю в храмах.
Вы даже себе представить не можете как развернется наше историческое общество и отдел проПУганды в процессе переписывания святого писания, заповедей господних и обоих заветов ... "святые 28 панфиловцев" или "великомученник Павлик Морозов" !:)
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:51
" «к своей матери-церкви Вселенского константинопольского патриархата»"
а до этого где от матери скитались - то у Рима,то у Москвы, как прошмонтовки?
zztop1960 08 сентября 2018 | 18:08
kotbajune: Российская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП. Аргументы, приведенные в заявлении, которое распространили 8 сентября от имени Синода РПЦ, не выдерживают критики. Об этом у себя в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) . "Ссылка на каноны, запрещающие епископам одной Церкви вмешиваться в дела другой – это обвинения в адрес самой Московской Патриархии. Ведь она издревле много раз вмешивалась в дела Киевской Митрополии... А после неканонически присвоила себе власть над Митрополией и отменила ее, превратив в рядовую епархию Российской Церкви", – пишет Зоря.
По словам пресс-секретаря УПЦ КП, так же Российская Церковь действовала и в ряде других случаев. Именно так была присвоена власть над Митрополиями в Крыму и Бессарабии, а также над Церковью в Грузии, – утверждает архиепископ.
Евстратий Зоря напоминает, что желание УПЦ быть автокефальной церковью ясно выражено в постановлениях Поместного Собора в 1991 году. Ни один уполномоченный церковный орган не отменял этих решений. "Угрозу единству Православия уже много десятилетий несут гегемонические стремлений Московского Патриархата, которые пытается превратиться в "православный Ватикан" – всемирный центр тяжести для всех Православных Церквей. Решения и действия Вселенского Патриарха призваны как раз остановить эту угрозу и вернуть Православию настоящее единство, которую руководство РПЦ подрывает", – подытоживает архиепископ Евстратий.
kotbajune 08 сентября 2018 | 18:22
zztop1960:
1) " Российская церковь ранее"
нет такой Церкви - есть Русская православная церковь
2 "По словам пресс-секретаря УПЦ КП"
тоже нет такой Церкви - её только собирается признать Варфоломей
остальное у вас такая же безграмотная чушь
sensei54 08 сентября 2018 | 17:51
tvitov66: Да зачем далеко ходить? У Войновича всё подробно расписано.
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:54
sensei54: Уважаю Владимира Николаевича, но боюсь что фантазия у наших мединских ширше и гораздо глубже чем у Джорджа Оруэлла
danko1 08 сентября 2018 | 17:52
tvitov66: РПЦ, которую всюду презирают, может лишиться и Зарубежной церкви.
А этот валютный кусок для Гундяева более весомый будет.
Он этого не переживет.
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:56
danko1: с его двоюродными бриге переживёт - оно загнётся еще при его грешной жизни
monik_7 08 сентября 2018 | 18:08
danko1: тут сложно: после воссоединения ЗПЦ с РПЦ храмы США стали массово терять свою паству. Ушли кто к сербам, кто к грекам, а Москва вливала и вливает безумные деньги в православие США. Можно купить американских попов, но народ голосует ногами, и без паствы храмы - не более чем здания с куполами
idruker 08 сентября 2018 | 17:38
"К но-ге!" - приказала моська слону
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 17:50
idruker: Иди сироп вари кленовый , че там кстати канадские чмыри ,радуются повышениям американских пошлин ? )
banyi4 08 сентября 2018 | 17:39
О чем никогда не напишет Эхо ))
"8 сентября 2018 г. в ходе работы выставки "Гидроавиасалон-2018" подписан контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США", — говорится в сообщении. Контракт подписан генеральным директором-генеральным конструктором ТАНТК Юрием Грудининым. С другой стороны документ подписал президент компании Seaplane Global AirServices Патрик Массарди.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180908/1528098090.html
beregov_net 08 сентября 2018 | 17:58
banyi4: Аж десять штук , с ума сойти можно , потрясающе
sensei54 08 сентября 2018 | 18:05
beregov_net: С двигателями CFM56-7B, гордо переименованными в САМ-146.
hrzn877 08 сентября 2018 | 18:13
banyi4: Это частная сделка частных компаний и никого в принципе не волнует. Во-вторых, речь идёт не о закупке этого пожаротушительного самолёта, а о сборке на территории штатов. Ваш РИА Новости просто не в курсе.
agamasat 08 сентября 2018 | 17:40
для Константинопольского патриархата надо бы уже задуматься вообще об отлучении МП от православия и назвать её своим именем - сатанинской сектой, отслужив обряд анафемы.
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 17:51
agamasat: На месте Варфоломея после того, как пытались отравить его и других присутствующих, я бы его на следующий день лишил сана.
estamp 08 сентября 2018 | 17:58
agamasat: А только ч заметил? Чем либеральнее либерал и чем дальше он живет от Украины, по-крайней мере по профилю, тем больше его беспокоят проблемы Киевского патриархата.
za_stalina 08 сентября 2018 | 17:40
Ориентация в НАТО в конституции украины. Это не беспокоит? А какой то политолог говорил что украина в нато - конец России как геополитического субьекта. Вальцман и Гройсман отлично выполнили работу.
estamp 08 сентября 2018 | 17:54
za_stalina: Ориентация в НАТО в конституции украины.
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Дык. В конституции Украины и Крям предусмотрен. И что, помогло?
yan18 08 сентября 2018 | 18:16
estamp: и Крям предусмотрен И что , помогло?
Не-Кряму не помогло...КрямВаш-значит ВамКряш-полный и кислотно-щелочной :Титано-Содовый!!!!
Если в Крыму нет воды , значит выпили Гройсман с Димоной Шапошниковым по галахе....
yan18 08 сентября 2018 | 18:08
za_stalina: Кто такой Гройсман-знаю..А кто такой Вальцман-сын Ельцмана?
banyi4 08 сентября 2018 | 17:42
Вот и решения по Донбассу ждать не придётся! Как то только бандеровцы придут захватывать Лавру, всё быстро и закончится...
za_stalina 08 сентября 2018 | 17:47
banyi4: озабоченность выразим
vinidbi 08 сентября 2018 | 17:56
banyi4: Это те что ли бандеровцы, которые вам идиоту в штаны навалили???
zztop1960 08 сентября 2018 | 18:15
banyi4: Всё идёт к тому , что РПЦ отлучат от православной церкви и будет она типа Свидетелей Иеговы или Аум Синрикё
zztop1960 08 сентября 2018 | 17:45
Есть католическая церковь , протестантская, православная , баптистская , а теперь появится новая , путинославная русская антихристианская церковь с Ватниканом в Сергиевом Посаде. Московия вернулась туда , от куда и начиналась , с Золото ордынской мусульманско- христианской каши - малаши. Не даром на шлемах Александра Невского и дмитрия Донского с Грозным , были тексты из Корана про Великого Муххамеда
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 17:55
zztop1960: РПЦ станет автофекальной!
vpu2011 08 сентября 2018 | 17:49
Напугали Вселенский константинопольский патриархат голой евхаристией.
krestianin_067rus Михаил Никитин 08 сентября 2018 | 17:52
Не одумаются, тогда Москву переименуем в Нью-Константинополь, сделаем свой Вытекан, а Константинополь в Старое Бутово, во... :))))
andrejs 08 сентября 2018 | 17:55
Надо срочно готовить в командировку Бошарова с Петровым
chapter_2 08 сентября 2018 | 17:58
Похоже, что РПЦ добивается своего отлучения от православия.
bobiksdoh 08 сентября 2018 | 17:59
Да, Кирюша заскулил. Такой кусок пирога отваливается. Тут выть хочется...
y3emen1 08 сентября 2018 | 18:07
bobiksdoh: придётся гундяю переобуваться в командирские часы
svoi216 08 сентября 2018 | 18:00
Отторжение Украины от России идет по нарастающей и автокефалия УПЦ - логический шаг , ответ на аннексию Крыма и поддержки сепаратизма в Донецке.
sadda 08 сентября 2018 | 18:06
Вова со всеми разосрался, сейчас Гундяев подхватил эстафету. Дурдом продолжается....
shtirlitz77 08 сентября 2018 | 18:19
"...РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви..."
Это, надо полагать, что-то вроде антисанкций?
Ну и кому от этого хуже будет.