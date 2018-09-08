РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.

Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что единая поместная православная Украинская церковь станет фактором единения страны. Выступая в эфире телеканала СК-1, Порошенко сказал, что еще полгода назад никто не верил, что за такой короткий срок Украина вернется «к своей матери-церкви Вселенского константинопольского патриархата». Порошенко также заявил, что это полностью соответствует православным канонам, и, как в случае НАТО и ЕС, Киев не будет спрашивать разрешения ни у Путина, ни у патриарха Кирилла.