В роддоме Челябинска во время ремонта нашли бутылку из-под водки с посланием советских плотников потомкам
Они жаловались на жизненные трудности и неспокойную обстановку в мире.
Бутылку с посланием из Советского Союза нашли во время разбора дверных проемов челябинского роддома. Как сообщает агентство «УралПресс», тару достал один из членов строительной бригады. По словам сотрудников больницы, она была обернута в пожелтевшую газету. Записка, находившаяся в бутылке, датируется октябрем 1980 года. В ней говорится о том, что зарплата плотников 5-го разряда составляла до 200 рублей в месяц, однако мяса они «не видели годами». Автор послания – плотник Лавренов — писал, что тогдашний руководитель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, отправляет все за границу. Кроме того, он от имени строителей жаловался на неспокойную ситуацию в мире и войны. В конце Лавренов просил сообщить о находке.
Сейчас сотрудники больницы ищут авторов послания.
Комментарии20
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putin_itogy 08 сентября 2018 | 17:08
Мяса НЕТ,
пива НЕТ,
накуй нужен такой дед.(Л.И.Брежнев.))
gvs 08 сентября 2018 | 17:11
Сотрудники больницы в штатском ищут автор послания )))
polsan 08 сентября 2018 | 17:12
В роддоме Челябинска во время ремонта нашли бутылку из-под водки...
Мясо они не видели годами, а на водку похоже хватало !)
equus 08 сентября 2018 | 17:25
polsan:
Да, водка в продаже была, а вот мяса в магазинах не было -- годами.
stebinmaku 08 сентября 2018 | 17:19
".. и гондурас всё больше беспокоит. Жена говорит - а ты его меньше чеши.."
agamasat 08 сентября 2018 | 17:22
мда... если бы даже лет через 200 нашли, все бы понимали, о чем в записке речь. Только сотрудники в штатском искали бы уже потомков авторов письма.
oto_davar 08 сентября 2018 | 17:28
agamasat: // если бы даже лет через 200 нашли//
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В том году я услышал анекдот ( думаю, что он на лет 20 старше).
Собрались капитализм, социализм и коммунизм распить бутылку водки.
Послали социализм за закуской. Вернулся через 2 часа.
- Где был?
- В очереди за колбасой стоял. Купил!
- Что такое колбаса- знаю, что такое очередь- нет.( капитализм)
- А я знаю что такое очередь. А что такое колбаса?( коммунизм)
sedoff 08 сентября 2018 | 17:57
Авторы письма сейчас сидят в интернете и рассказывают молодым, как хорошо жилось в СССР )))))))))))))
vik_tor 08 сентября 2018 | 17:28
..сотрудники больницы ищут авторов послания.. - Это песня, блин.
vpu2011 08 сентября 2018 | 17:29
:)
valia47 08 сентября 2018 | 17:35
200 руб на сегодня примерно 40 тысяч
sedoff 08 сентября 2018 | 17:55
valia47: Это вы в пересчёте на колбасу посчитали? За которой, кстати, в 1980-м надо было ещё в очереди постоять, а многим аж в Москву съездить и в Москве в очереди постоять. А теперь пересчитайте по одежде, по обуви ( только по приличной, туфли Саламандра стоили 60 рублей), по телевизорам, по автомобилям.... И за всем этим, опять же, надо было побегать и постоять, это, если повезёт найти.
valia47 08 сентября 2018 | 18:28
sedoff: Никулин говорил, что судя по разговорам только он один не голодал в СССР.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 17:44
послание плотника лавренова из писты потомкам (в переводе с татаро-монгольского на якуто-бурятский):
-здравствуй внук Егорка пишет тебе дед
ты млять настоящий лагерный поэт
не велит старуха сало тебе слать
а велит старуха буй тебе сосать
если будет туго подверни очко
будет тебе сало,будет молочко
вот и вся посылка,в рот тебя ефать,
izleningrada 08 сентября 2018 | 17:44
Сенсацией было бы , если б нашли бутылку водки, а не из-под водки
vilingrad 08 сентября 2018 | 17:52
Тревожные годы проходят
В трудах и во славу страны
За ними другие прихоооодят
Они будут тоже...трудны.
evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 17:55
"В роддоме Челябинска во время ремонта нашли бутылку из-под водки"
С каких пор ремонтники занимаются поисками стеклотары на ремонтируемых объектах?
«В пещере каменной»
В пещере каменной нашли наперсток водки,
И хвост селедочный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.
В пещере каменной нашли рюмашку водки,
Пескарик жареный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.
В пещере каменной нашли стаканчик водки,
Цыпленок жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.
В пещере каменной нашли бутылку водки,
Ягненок маленький лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало."
polikarpich 08 сентября 2018 | 17:58
Ну и что изменилось? Примерно то же самое и сейчас, только вид сбоку.
Были и неплохие шансы на нормальную жизнь, и попытки каких-то перемен, но бараны свернули на привычную протоптанную дорогу.
ivar1964 08 сентября 2018 | 18:00
Забавное содержание! У меня даже возникла ассоциация с Салтыковым-Щедриным: "Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют."
fadey_erei 08 сентября 2018 | 18:03
/сотрудники больницы ищут авторов.../
Ну хорошо, что их ищут только сотрудники больницы, а иные сотрудники......)
Хотя, кто знает..?