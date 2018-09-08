В роддоме Челябинска во время ремонта нашли бутылку из-под водки с посланием советских плотников потомкам

Они жаловались на жизненные трудности и неспокойную обстановку в мире.

Бутылку с посланием из Советского Союза нашли во время разбора дверных проемов челябинского роддома. Как сообщает агентство «УралПресс», тару достал один из членов строительной бригады. По словам сотрудников больницы, она была обернута в пожелтевшую газету. Записка, находившаяся в бутылке, датируется октябрем 1980 года. В ней говорится о том, что зарплата плотников 5-го разряда составляла до 200 рублей в месяц, однако мяса они «не видели годами». Автор послания – плотник Лавренов — писал, что тогдашний руководитель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, отправляет все за границу. Кроме того, он от имени строителей жаловался на неспокойную ситуацию в мире и войны. В конце Лавренов просил сообщить о находке.

Сейчас сотрудники больницы ищут авторов послания.