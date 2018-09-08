Польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию до 2021 года
Как рассказал «Эху Москвы» сам Адамский, кому-то в ФСБ могло не понравиться что в «Центре польско-российского диалога и согласия» говорили о реальных проблемах отношений между двумя странами.
В прошлом году ФСБ потребовала досрочно покинуть Россию другого польского историка, профессора Ягеллонского университета Хенрыка Глембоцкого.
Комментарии3
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evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 17:47
"Как рассказал «Эху Москвы» сам Адамский, кому-то в ФСБ могло не понравиться"
Так он специалист по новейшей истории что ли?
chapter_2 08 сентября 2018 | 17:53
Ничто не меняется в Кремле. При коммунистах неугодных называли антисоветчиками, а теперь их зовут русофобами.
ed10075 08 сентября 2018 | 18:26
Лучшим способом для победы в полемике у нас стало одевание шахматной доски на голову соперника.