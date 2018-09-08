РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ
РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом в федеральном телеэфире сообщил представитель РПЦ, митрополит Иларион. По его словам, средства церковной дипломатии на сегодняшний день практически исчерпаны. Как выразился Иларион, Константинополь поступил с РПЦ подло и вероломно, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься.
Комментарии49
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kotbajune 08 сентября 2018 | 17:08
Надо созывать архиерейский Собор 12 автокефалий с патриархами и низлогать Вселенского... это вполне возможно и бывало неоднократно, даже без Собора
arye_11 08 сентября 2018 | 17:12
kotbajune:
А если случиться наоборот и Собор объявит анафему Кириллу-раскольнику?
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:14
arye_11:
Кирилл кто угодно (сребролюбец, карьерист...), но не раскольник, нет повода.
Тогда в раскол попадут автоматически все миллионы русских православных - это невозможно.
Надо понимать, что вы пишите
arye_11 08 сентября 2018 | 17:18
kotbajune:
Дисциплина, батенька.
Религиозная дисциплина, она и в Африке дисциплина.
Большинство, то есть Собор, принимает решение, один ему не подчиняется - значит идет в раскол.
Со всем вытекающим из этого.
hastings 08 сентября 2018 | 17:22
arye_11: вы путаете церковные уклады с уставами светских и масонских организаций.
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:28
arye_11:
Образование, прежде всего образование... вы истории не знаете... были Вселение Соборы названные после разбойничьими
образование - запомните это слово
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:20
kotbajune: Ура! Наконец-таки у нас будет свой Иисус Иванович! Не еврей, на мерседесе вместо осла, не против ссудного процента и за торговлю в храмах
allpha00 08 сентября 2018 | 17:28
kotbajune: Многое считалось невозможным, но произошло. Не стоит зарекаться. Ну и да, почему бы Гундяеву не апеллировать к тому, что с 1448 по 1589 законность автокефалии РПЦ была сомнительной, но как-то ничего не произошло, и даже Иго Монгольское в этот период опрокинули. В России очень просто лапшу на уши вешать, а верующие люди в большинстве своем в принципе готовы сами себе ее наматывать в много слоев. А мнение меньшинства у нас власть всегда не слишком интересует и часто подавляется и маргинализируется.
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:31
allpha00:
". В России очень просто лапшу на уши вешать, "
не то слово, к примеру вы - монголького ига на Руси никогда не было
ИГО придумали поляки - наши ненавистники
Термин «иго», означающий власть Золотой Орды над Русью, в русских летописях не встречается. Он появился на стыке XV—XVI века в польской исторической литературе. Первыми его употребили хронист Ян Длугош («iugum barbarum», «iugum servitutis») в 1479 году
haltttttt 08 сентября 2018 | 17:34
kotbajune: Назовите иго татаро-монгольским режимом, может этим Ваше сердце успокоится
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:37
haltttttt:
не моё Жак Лакан, Февр и др французские историки определили это как оммаж - более мягкий, чем в то же время между Англией и Францией
И его бы не было, если б из 3 рублей собранных для дани 2 оставались русским князьям - это давало им повод для сверхэксплуатации своего населения
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:39
Предвижу как развернется наше историческое общество и отдел проПУганды в процессе переписывания святого писания, заповедей господних и обоих заветов
za_stalina 08 сентября 2018 | 17:31
kotbajune: правильно! и будет вселенский делить с папой римским карпатский приход. укротролли вообще без мозгов
antiboh 08 сентября 2018 | 17:33
kotbajune: Константинополь поступил с РПЦ подло и вероломно,//
Интересно ,илларион помнит как появилась митрополия на руси,я уж помолчу про патриаршество. не подло?
luger_max_otto 08 сентября 2018 | 17:36
Это не повод. Это именно попытка раскола, инициированного именно Гундяевым. Достойный элемент путинщины. Кпль может назначать представителей куда считает нужным без всякого согласования со всякими носителями исчезающих часов.
luger_max_otto 08 сентября 2018 | 17:34
Созывалка не выросла. Тут дело анафемой для Кирюхи пахнет.
kotbajune 08 сентября 2018 | 17:43
luger_max_otto:
выросла, что делает Варфоломей не Нравится ни Сербской, ни Румынской, ни Элладской, да почти всем... Православным Церквям
т.к. сегодня мы, а завтра они
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 17:09
Это правильное решение, так как Константинопольский патриархат не является свободным, а выполняет волю Турции и США. Поэтому мы при желании сможем в Эрдоганом договориться о выдаче раскольника Варфоломея и отправить его в Оймякон, в Якутию, в Саха. Естественно Эродоган что-либо потребует взамен. Поэтому мы должны быть готовы отдать ему часть Грузии или Болгарии, так как и те и другие слишком часто предавали Россию. А если Эрдоган согласится вместе с РПЦ владеть Софийским собором в Стамбуле (Константинополе), то можно будет ему отдать всю Болгарию вместе с Софией.
rihard 08 сентября 2018 | 17:19
master_superanalitik: Ты так своими портянками распоряжаться будешь, а не другими странами. Раскидался чужими территориями.
neon001 08 сентября 2018 | 17:21
rihard: классический советский алкаш в тельняхе на кухне)))
hastings 08 сентября 2018 | 17:26
rihard: значит надо присоединять к России все православные территории, чтобы они не выпали из лона матери Церкви и не ушли в раскол устроенный сатанистами.
hastings 08 сентября 2018 | 17:20
master_superanalitik: даже католики-поляки в шоке, что УПЦ пляшет под дудку каких то протестантов и баптистов.
ze_danil 08 сентября 2018 | 17:28
hastings: и это прекрасно ибо наиболее успешные страны это там где протестанты и баптисты
hastings 08 сентября 2018 | 17:33
ze_danil: христианство это не про успех или богатство, если что. Все их достижения прах и пыль, прекрасного ничего в них нет.
haltttttt 08 сентября 2018 | 17:30
master_superanalitik: Вам РПЦ, послушно идущая за дудкой крысолова-Путина, кажется более независимой, лишь божью волю исполняющей...
Не удивлюсь, если Костантинопольская церковь станет запрещённой в РФ организацией, под одобрительный вой православных, в церкви бывающих только на Пасху.
kokapu 08 сентября 2018 | 17:09
Будут создавать свою церковь свидетелей Путина?
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:23
kokapu: и святых опостолов-ротенбергов + святой Гена-гангрена
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 17:11
Объявят московитов еретиками. Будут изгоями и в православии.
zztop1960 08 сентября 2018 | 17:27
seryj_wolk: Это как если бы в Бразилии или Венесуэле заявили бы , что они истинные католики , а все остальные католики не истинные , вместе с папой Римским. Допрыгалась Россия , что стала изгоем не только в христианском мире , но и в православном . Еретики и раскольники
unprejudiced 08 сентября 2018 | 17:13
СВЯЩЕННИК УПЦ КП ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ «РУССКИХ ПОПОВ». АЛЕКСАНДР ВОЕЙКОВ
Раскольникам мало крови. Вместо того, чтобы молиться за мир и призывать к миру, непризнанный никем УПЦ КП призывает брать в руки автоматы и убивать и выгонять священников каноничной УПЦ из Украины.
Мы все привыкли к Филарету и его безумным заявлениям, например к таким:
«Очень часто мы теперь слышим, что «не убивай своего врага». Кто это говорит? Те, кто не любит свой народ. Они говорят: врага не убивай. А те, кто защитники своего отечества – они не убивают, а защищают свою землю».
Знаем, что ожидать от старого и вполне себе неадекватного человека в маразме можно многое, в силу возраста не всегда ему удается контролировать свои слова, эмоции и поступки, по крайней мере, я списываю его раскольническую деятельность на возраст и обиду. Но недавнее выступление на главной украинской площади раскольника из никем не признанного в нашей Вселенной Киевского Патриархата просто взорвало мой мозг.
Человек, священник, который, казалось бы, должен призывать к миру и молитве, к покаянию и смирению, буквально требует, чтобы каждый украинец взял в руки автомат и выгнал московских попов. А если не может взять автомат, то пусть рисует «Предатели Украины» на домах тех, кто ходит в каноничную Церковь. Можете себе представить?
Это не раскол, это война, и войну эту ведут уже больше двадцати лет, с тех самых пор, как было объявлено о создании Киевского Патриархата, который все эти годы только и делает, что сеет раскол среди православных Украины.
Это вот этих вот нелюдей хотят церковью признать? Либо вселенский патриархат выжил из ума либо тут имеет место коррупция
zztop1960 08 сентября 2018 | 17:33
unprejudiced: Раскольники это РПЦ , или ты смотришь в книгу и видишь фигу. Памятник князю Владимиру иди демонтируй , он теперь не ваш , да и не был , да и про крещение Московии в 988 году забудь , история РПЦ начинается с 17 века и не законная , а со взятием патриарха в заложники
hastings 08 сентября 2018 | 17:58
zztop1960: князь Владимир был русским, а не украинцем. Украинцы появились лишь в 19 веке как придуманная поляками народность.
bob19 08 сентября 2018 | 17:39
unprejudiced: тебе лечиться надо! В психиатрической лечебнице!
unprejudiced 08 сентября 2018 | 17:53
bob19: хотите сказать раскольники киевской секты не делали таких заявлений?
meteor9 08 сентября 2018 | 17:13
Суверенная Церковь свидетелей путина и гундяя как раз сгодится
tvitov66 08 сентября 2018 | 17:26
meteor9: Сувенирная Церковь свидетелей путина и его святых апостолов-казнокрадов
patlik 08 сентября 2018 | 17:13
А чего еще можно было ждать от имени Варфоломей? Раньше чем клирики думали?
agamasat 08 сентября 2018 | 17:18
Опять извращенная мораль! Подло поступила сама РПЦ МП, освящая вероломную и агрессивную политику Кремля и, тем самым, дискредитируя вообще веру. Так что, по всей своей сути, МП давно уже является сектой. Думаю, скоро это будет уже де юре.
suntechnick 08 сентября 2018 | 17:19
Гуне сотоварищи пора затягивать пояса
zztop1960 08 сентября 2018 | 17:21
1 сентября 2018 года патриарх Варфоломей, выступая перед архиерейским собором (Синаксом) в стамбульском храме Святой Троицы, обвинил Москву в череде «неканонических вмешательств» в дела Киевской митрополии начиная с XIV века, когда Киевская кафедра была переведена в Москву «без канонического дозволения Церкви-Матери». Он сказал: «Поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от досточтимого украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы „патриарха“ Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела»
neon001 08 сентября 2018 | 17:26
ждем тревожных звоночков в виде обхода участкового на предмет проживания в квартирах людей призывного возраста, как это было в 2014 году.
oto_davar 08 сентября 2018 | 17:42
neon001: //ждем тревожных звоночков в виде обхода участкового на предмет проживания в квартирах людей призывного возраста, как это было в 2014 году. //
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Путин сможет начать религиозную войну, да ещё против православных?
neon001 08 сентября 2018 | 17:49
oto_davar: конечно сможет. были же братья славяне и ничего не помешало. ему нужен был раскол поглубже внутрь украины, а не с краю, как днр\лнр. и он его будет использовать.
podwodnik 08 сентября 2018 | 17:32
Санкции и изоляция добрались и до церкви. Мы, похоже, остались одни "правильные" в не правильном окружении. Разорвали всякое общение, в том числе даже евхаристическое. Сидим гордые в луже пальмового масла и кукуем.
neon001 08 сентября 2018 | 17:33
podwodnik: особый путь - он трудный самый. 75 лет похода к коммунизму чего стоит!
nikolaitschi 08 сентября 2018 | 17:37
Если хозяин выбрасывает в окно телевизор, обязательно найдется кто-то, кому он пригодится, пусть на запчасти. Сотни лет Россия собирала земли. Какой притягательной силой нужно обладать, чтобы растерять их за 30 лет! После Белой гвардии задумался , а не ксенофоб ли и я? А как мы относимся к языкам, культуре и стремлениям других коренных народов?.Нужно понимать, что отказываясь от вещи, мы ее таким образом выбрасываем. Неужели власть не способна остановиться в своем презрении к человеку?
russianfromdonetsk 08 сентября 2018 | 17:53
Что я могу сказать представителю РПЦ и гражданину рашки.
Вы уж решите либо вы расстреливаете мирное население в моем родном городе, либо считаете его своей канонической территорией.
degele 08 сентября 2018 | 17:56
С Ватиканом начнут общаться.
pag22 08 сентября 2018 | 18:12
Ну, понятно, три группы бородатых граждан в черных халатах ссорятся как российские оппозиционеры. И никто не уповает на Бога. Как-то грозятся чисто политически и не ждут огненного дождя. Странно...