В Google объяснили блокировку рекламных роликов Алексея Навального требованием о соблюдении местных законов

Штаб политика намерен оспаривать удаление рекламы митинга против пенсионной реформы.

Google рассматривает все обоснованные требования, которые поступают от государственных органов. Рекламодатели должны следовать не только закону, но и рекламной политике компании, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Google. Такие разъяснения поступили после удаления рекламных роликов Алексея Навального. Google отключила рекламу 80 роликов с призывом выйти на акции против повышения пенсионного возраста на принадлежащем ей видеосервисе YouTube. Сделать это призывали Центризбирком, Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. Ведомства указывали, что такую рекламу можно трактовать как «грубое вмешательство в российские выборы», отмечает «Русская служба Би-би-си». Штаб политика намерен оспаривать действия компании, уже написана официальная жалоба.

При этом сами ролики по-прежнему доступны на YouTube, запрещена только их реклама.