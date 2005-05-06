В Google объяснили блокировку рекламных роликов Алексея Навального требованием о соблюдении местных законов
Штаб политика намерен оспаривать удаление рекламы митинга против пенсионной реформы.
Google рассматривает все обоснованные требования, которые поступают от государственных органов. Рекламодатели должны следовать не только закону, но и рекламной политике компании, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Google. Такие разъяснения поступили после удаления рекламных роликов Алексея Навального. Google отключила рекламу 80 роликов с призывом выйти на акции против повышения пенсионного возраста на принадлежащем ей видеосервисе YouTube. Сделать это призывали Центризбирком, Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. Ведомства указывали, что такую рекламу можно трактовать как «грубое вмешательство в российские выборы», отмечает «Русская служба Би-би-си». Штаб политика намерен оспаривать действия компании, уже написана официальная жалоба.
При этом сами ролики по-прежнему доступны на YouTube, запрещена только их реклама.
Комментарии11
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parasuk_ 08 сентября 2018 | 17:09
Жулик и вор навальный снова получил тапкой по морде :)
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 17:54
parasuk_: Точнее русский офис ООО "Гугл", ул. Балчуг, д.7 г. Москва Россия, 115035 - очередной раз прогнулся в позе чего изволите.
Тут реклама российского политика, в России, провести ровно то что проводила Единая Россия 18 марта на манежке в частности. Со всеми флагами, мордашечкой кандидата ещё даже до закрытия всех голосовалок и всем сопутствующем. В день самовыбора володеньки забабахать митинг на манежке - им можно. Потому что они звери ровные, а навальные - звери не ровные.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 17:28
пора компетентным органам взяться за источники финансирования его антироссийской деятельности - чел нигде не работает. а имеет многомиллионные расходы. спрашивается откуда у безработного анального такие счета?
hrzn877 08 сентября 2018 | 17:33
dtyzgblfhfc: Можете объяснить, в чём заключается антироссийская деятельность? В противодействии жуликам и ворам? Если Вы так считаете, значит, Вы один из них.
vinidbi 08 сентября 2018 | 17:53
hrzn877: Нашли тоже у кого спрашивать что то- это же пригожинские тролли- мрази и здесь они на работе по очернению тех, кто выступает против жуликов и воров!!!
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 18:09
vinidbi: я в отличие от тебя пидара анального реально работаю и приношу родине пользу, а не обвешиваю и обсчитываю россиян на рынках как ты мразь хомячья.
vinidbi 08 сентября 2018 | 18:24
dtyzgblfhfc: Пидар ваш папа с дедушкой, которые и вас пидором пригожинским по-пьяне и полной несознанке зачали и сюда торговать очком выставили обеляя за 11.80 коммент -жуликов и воров и вы мразь конченная если вам прикажут мамку свою родную в дерьме изваляете, ибо для вас ублюдков деньги не пахнут!!!
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 18:06
hrzn877: для тебя американского чела чем хуже в России тем лучше тебе в пиндостане и поэтому тебе смысла объяснять нет.
rampa 08 сентября 2018 | 17:29
а почему собирать людей в школе на втором этаже над избирательными участками для проведения голосования по благоустройству города можно (как у нас было на выборах президента в марте), а голосовать против повышения пенсионного возраста нельзя?
kochar 08 сентября 2018 | 17:32
И Google запишем в продажную шкуру.
podwodnik 08 сентября 2018 | 18:07
"... В Google объяснили ... требованием о соблюдении местных законов ...".
Скоро местный закон потребует от Google вставить палочку в нос и размещать интерактивные дудлы в виде приседающего перед портретом вождя и говорящего "ку". Посмотрим как исполнят :).