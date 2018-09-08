РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ
РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом в федеральном телеэфире сообщил представитель РПЦ, митрополит Илларион. По его словам, средства церковной дипломатии на сегодняшний день практически исчерпаны.
Комментарии2
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vilingrad 08 сентября 2018 | 16:53
Всё порвем, всех разорвем! Кусаться будем, плеваться, говном кидаться! Поберегись, бешеные:)
meteor1908 08 сентября 2018 | 16:54
И всё? Это симметричный ответ?
Весь Стамбул в шоке.