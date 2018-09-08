РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ

РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом в федеральном телеэфире сообщил представитель РПЦ, митрополит Илларион. По его словам, средства церковной дипломатии на сегодняшний день практически исчерпаны.