МВД Дагестана установило лиц, угрожавших сорвать концерт Егора Крида в Махачкале
Как сообщает ведомство в своем в Instagram, экстремистски настроенные граждане действительно пытаются препятствовать проведению зрелищных мероприятий, противоречащих, по их мнению канонам ислама. В отношении этих людей полиции проводят проверку. Концерт Крида в Махачкале запланирован на 9 сентября. Накануне выступления музыканту стали поступать угрозы.
Комментарии2
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ura_123 08 сентября 2018 | 16:45
Этому самому Криду что,в парандже нужно выступать что бы не ранить таких ранимых радетелей того самого миролюбивого ислама)))
polikarpich 08 сентября 2018 | 16:49
Ну и нечего у всяких мракобесов концерты устраивать. Пусть сами себя развлекают. Канонически. "Одна палка, три струна...".