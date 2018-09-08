МВД Дагестана установило лиц, угрожавших сорвать концерт Егора Крида в Махачкале

Как сообщает ведомство в своем в Instagram, экстремистски настроенные граждане действительно пытаются препятствовать проведению зрелищных мероприятий, противоречащих, по их мнению канонам ислама. В отношении этих людей полиции проводят проверку. Концерт Крида в Махачкале запланирован на 9 сентября. Накануне выступления музыканту стали поступать угрозы.