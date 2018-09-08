Россия и КНДР будут искать сферы для сотрудничества, которые не затронуты санкциями
Об этом по итогам переговоров с Ким Чен Ыном заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, северокорейской стороне было открыто заявлено, что Россия не может нарушать санкционный режим, введенный ООН.
Комментарии5
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gvs 08 сентября 2018 | 16:39
Коксом будут сотрудничать ))) Тема проверенная ))))
ed10075 08 сентября 2018 | 16:43
Это все, что нам осталось? Очередное завоевание Клептократии?
plidurok Андрей Филимонов 08 сентября 2018 | 16:44
Прощай, дальневосточная тайга!
rihard 08 сентября 2018 | 16:49
Россия любит рабов.
vilingrad 08 сентября 2018 | 16:50
Совместный пельмень- с начинкой из вторичного продукта от кимченына и руссоватой- оболочкой. Ищите в магазинах!