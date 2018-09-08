Google заблокировал на YouTube платную рекламу митинга 9 сентября против повышения пенсионного возраста

Как пишет в своем телеграм-канале глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, видимо Google прислушался к рекомендациям Центризбиркома и счел, что видео сторонников Алексея Навального надо блокировать из-за «дня тишины». В пресс-службе компании заявили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google. Впрочем, как утверждает глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство не располагает подтверждением блокировки Google рекламы Навального на YouTube.