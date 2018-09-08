Движение по Крымскому мосту через Керченский пролив восстановлено
Как сообщает информационный центр «Крымский мост», из-за непогоды плавучий кран сорвался с якоря и врезался в одну из опор. Стрелой крана повреждена мачта освещения, согнуты несколько метров барьерного ограждения. Сразу после инцидента движение по одной из полос моста было ограничено. В службе эксплуатации моста утверждают, что повреждения не повлияют на безопасность движения транспорта. Одновременно восстановлено движение паромов через пролив, прерванное из-за штормовой погоды.
Комментарии5
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master_superanalitik 08 сентября 2018 | 16:37
Вот видите какой хороший мост построили Владимир Владимирович Путин и Наталья Владимировна Поклонская. Все злопыхатели могут захлебнуться в собственной слюне.
kara 08 сентября 2018 | 16:38
так оно не прерывалось!
да, день города сегодня, а на Эхе не слова, боятся закон о тишине нарушить?
vilingrad 08 сентября 2018 | 16:44
Плавучий кран- мост еще не достроили? Или уже ремонтируют:)
nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:46
vilingrad: Плавучий кран- мост еще не достроили? Или уже ремонтируют:)
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Моста нет. Скоро у вас в хохляндии парад геи-советские танки-и Парашенко.
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:52
Если ледокол врежется? Посмотрим зимой или лёд будете взрывать ?