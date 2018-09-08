Движение по Крымскому мосту через Керченский пролив восстановлено

Как сообщает информационный центр «Крымский мост», из-за непогоды плавучий кран сорвался с якоря и врезался в одну из опор. Стрелой крана повреждена мачта освещения, согнуты несколько метров барьерного ограждения. Сразу после инцидента движение по одной из полос моста было ограничено. В службе эксплуатации моста утверждают, что повреждения не повлияют на безопасность движения транспорта. Одновременно восстановлено движение паромов через пролив, прерванное из-за штормовой погоды.