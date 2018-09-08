РПЦ возмущена тем, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине
Это было сделано в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви.
Синод РПЦ выступил против автокефалии украинской церкви. Это создает угрозу единству всего православия, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Иларион подчеркнул, что УПЦ обладает правами широкой автономии, и сама об автокефалии не просила.
Напомним, недавно на Архиерейском соборе патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, решить проблему неспособна. На том же соборе было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставить автокефалию без каких-либо согласований.
Комментарии25
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post_v 08 сентября 2018 | 16:07
гражданин Алфеев (известный под ником Илларион) не хочет сказать, что в Святом Писании говорится про нанопыль?
igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 16:12
post_v: неужели гундяевские попы поменяют рясы на масхалаты? И перекуют кадила на мечи?
oldpartizan 08 сентября 2018 | 16:22
интересно, Марс уже тоже каноническая территория рпц?
merelymy 08 сентября 2018 | 16:39
Кто-нибудь знает: "синод" уже можно произносить всуе, или пока только не совсем всуе.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 16:19
post_v:
Что касается меня, что я думаю, что что не делается - то к лучшему! России давно пора не признавать этот марионеточный патриархат в Стамбуле, который не является самостоятельным, а действует по указке из Анкары и Вашингтона. А потому у России будут скоро развязаны руки и мы сами будем решать судьбы таких патриархатов. Кроме того не следует забывать об Авиньонском пленении пап. Напомню Авиньонское пленение пап — период с 1309 по 1378 год, когда резиденция пап, глав католической церкви, находилась не в Риме, а в Авиньоне (Франция).
Мы должны перенимать положительный опыт по перемещению пап и должны будем потребовать от Турции выдать Варфоломея. Ну какой он патриарх Константинопольский если Константинополь уже давно называется Стамбул. После чего его можно будет отправить в Оймякон — село в Оймяконском улусе Якутии, административном центре сельского поселения «Борогонский 1-й наслег». Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете. И так называемый патриарх Оймяконский Варфоломей будет там нести слово Божие, естественно под присмотром РПЦ.
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:26
master_superanalitik: У вас все мысли в старом кагебистском стиле.
gosha_od 08 сентября 2018 | 16:43
master_superanalitik: Пропустили вечернюю клизму, пациент?
kryimzdick 08 сентября 2018 | 16:15
Стамбулобандеровцы
agamasat 08 сентября 2018 | 16:16
РПЦ МП есть куда развиваться, т.к. у нее свой путь - сектантство.)
nepeanois 08 сентября 2018 | 16:17
чуть ли не половину франшизы отжимают, конечно он возмущен! эдак и остальные начнут бизнес делить!
polsan 08 сентября 2018 | 16:32
nepeanois: эдак и остальные начнут бизнес делить! ))
Не делить, а отжимать! )))
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:17
Патриарх Варфоломей главный для всех церквей православия. Поэтому, молчите и не возражайте, нарушители и бузетёры.
meteor1908 08 сентября 2018 | 16:31
pravdatut: самое смешное, что московский патриархат был учреждён Патриархом константинопольским по просьбе московского царя. Потом его ликвидировал тоже царь Пётр 1. Нынешняя РПЦ юридически не является правопреемницей допетровской патриархии...
В общем, несогласие с "первопатриархом" - это ересь.
sadda 08 сентября 2018 | 16:19
"Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!!!"
piter_ug 08 сентября 2018 | 16:22
Православие треснуло на Правослание и путеславие.
И им не полпути.
tag188 08 сентября 2018 | 16:28
А в чем причина возмущения?
Вот есть один народ -- греки. Одни живут на Кипре, другие в Греции. И у каждых своя православная церковь -- Кипрская православная церковь и церковь Эллады.
И никто не возмущается.
don_ballon 08 сентября 2018 | 16:47
tag188: Автокефалия есть и у других православных церквей. Румыния, Сербия, Македония, Греция, Болгария... Отчего Украине нельзя? Тем более, Русь крещена по греческому канону именно в Киеве.
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 16:32
На кой хер туда ездил патриарх? ради этого? и что у нас есть.кроме нот и возмущений?
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:32
Украинская независимая от москалей церква теперь снимет всякие анафемы РПЦ.
pls215 08 сентября 2018 | 16:32
У патриарха варфоломея приход 5000 чел, у надо совесть иметь нельзя же до такой степени надувать щеки. За Патпиархом Кириллом 90 млн верующих и вся мощь России. Напакостят а нам потом разребать
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:39
pls215: Это ви приплюсовали миллионы кавказцев, татар-мусульман?
vlabumur 08 сентября 2018 | 16:40
pls215: У патриарха варфоломея........За Патпиархом Кириллом
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А это как Бог решит.
“И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму” (Лук.3:8).
ugiazov 08 сентября 2018 | 16:40
Ну назначил и назначил. РПЦ тут при чём?
tina56 08 сентября 2018 | 16:47
Лучше молитесь о прощении, попы рпц, за свои связи с дьяволом и потворствовании в развязывании войн кремлёвской бандой.
От вас бегут, как от заразы.
Покоритесь и смиритесь.
don_ballon 08 сентября 2018 | 16:53
А что плохого в разводе православия по автокефалиям? Вот верующим в России, какое доло до украинских? Что за православный империализм?