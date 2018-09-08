Z Архив новостей новости
5 25 6 1813
16:03, 08 сентября 2018

РПЦ возмущена тем, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине

Это было сделано в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви.

Синод РПЦ выступил против автокефалии украинской церкви. Это создает угрозу единству всего православия, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Иларион подчеркнул, что УПЦ обладает правами широкой автономии, и сама об автокефалии не просила.

Напомним, недавно на Архиерейском соборе патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, решить проблему неспособна. На том же соборе было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставить автокефалию без каких-либо согласований.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 08 сентября 2018 | 16:07

гражданин Алфеев (известный под ником Илларион) не хочет сказать, что в Святом Писании говорится про нанопыль?

igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 16:12

post_v: неужели гундяевские попы поменяют рясы на масхалаты? И перекуют кадила на мечи?

oldpartizan 08 сентября 2018 | 16:22

интересно, Марс уже тоже каноническая территория рпц?

merelymy 08 сентября 2018 | 16:39

Кто-нибудь знает: "синод" уже можно произносить всуе, или пока только не совсем всуе.

master_superanalitik 08 сентября 2018 | 16:19

post_v:
Что касается меня, что я думаю, что что не делается - то к лучшему! России давно пора не признавать этот марионеточный патриархат в Стамбуле, который не является самостоятельным, а действует по указке из Анкары и Вашингтона. А потому у России будут скоро развязаны руки и мы сами будем решать судьбы таких патриархатов. Кроме того не следует забывать об Авиньонском пленении пап. Напомню Авиньонское пленение пап — период с 1309 по 1378 год, когда резиденция пап, глав католической церкви, находилась не в Риме, а в Авиньоне (Франция).
Мы должны перенимать положительный опыт по перемещению пап и должны будем потребовать от Турции выдать Варфоломея. Ну какой он патриарх Константинопольский если Константинополь уже давно называется Стамбул. После чего его можно будет отправить в Оймякон — село в Оймяконском улусе Якутии, административном центре сельского поселения «Борогонский 1-й наслег». Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете. И так называемый патриарх Оймяконский Варфоломей будет там нести слово Божие, естественно под присмотром РПЦ.


pravdatut 08 сентября 2018 | 16:26

master_superanalitik: У вас все мысли в старом кагебистском стиле.

gosha_od 08 сентября 2018 | 16:43

master_superanalitik: Пропустили вечернюю клизму, пациент?

(комментарий скрыт)

kryimzdick 08 сентября 2018 | 16:15

Стамбулобандеровцы

agamasat 08 сентября 2018 | 16:16

РПЦ МП есть куда развиваться, т.к. у нее свой путь - сектантство.)

nepeanois 08 сентября 2018 | 16:17

чуть ли не половину франшизы отжимают, конечно он возмущен! эдак и остальные начнут бизнес делить!

polsan 08 сентября 2018 | 16:32

nepeanois: эдак и остальные начнут бизнес делить! ))
Не делить, а отжимать! )))

pravdatut 08 сентября 2018 | 16:17

Патриарх Варфоломей главный для всех церквей православия. Поэтому, молчите и не возражайте, нарушители и бузетёры.

meteor1908 08 сентября 2018 | 16:31

pravdatut: самое смешное, что московский патриархат был учреждён Патриархом константинопольским по просьбе московского царя. Потом его ликвидировал тоже царь Пётр 1. Нынешняя РПЦ юридически не является правопреемницей допетровской патриархии...
В общем, несогласие с "первопатриархом" - это ересь.

sadda 08 сентября 2018 | 16:19

"Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!!!"

piter_ug 08 сентября 2018 | 16:22

Православие треснуло на Правослание и путеславие.
И им не полпути.

tag188 08 сентября 2018 | 16:28

А в чем причина возмущения?
Вот есть один народ -- греки. Одни живут на Кипре, другие в Греции. И у каждых своя православная церковь -- Кипрская православная церковь и церковь Эллады.
И никто не возмущается.

don_ballon 08 сентября 2018 | 16:47

tag188: Автокефалия есть и у других православных церквей. Румыния, Сербия, Македония, Греция, Болгария... Отчего Украине нельзя? Тем более, Русь крещена по греческому канону именно в Киеве.

abuvgrobu 08 сентября 2018 | 16:32

На кой хер туда ездил патриарх? ради этого? и что у нас есть.кроме нот и возмущений?

pravdatut 08 сентября 2018 | 16:32

Украинская независимая от москалей церква теперь снимет всякие анафемы РПЦ.

pls215 08 сентября 2018 | 16:32

У патриарха варфоломея приход 5000 чел, у надо совесть иметь нельзя же до такой степени надувать щеки. За Патпиархом Кириллом 90 млн верующих и вся мощь России. Напакостят а нам потом разребать

pravdatut 08 сентября 2018 | 16:39

pls215: Это ви приплюсовали миллионы кавказцев, татар-мусульман?

vlabumur 08 сентября 2018 | 16:40

pls215: У патриарха варфоломея........За Патпиархом Кириллом
++++++++++++++++++++++++++++++++
А это как Бог решит.
“И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму” (Лук.3:8).

ugiazov 08 сентября 2018 | 16:40

Ну назначил и назначил. РПЦ тут при чём?

tina56 08 сентября 2018 | 16:47

Лучше молитесь о прощении, попы рпц, за свои связи с дьяволом и потворствовании в развязывании войн кремлёвской бандой.
От вас бегут, как от заразы.
Покоритесь и смиритесь.

don_ballon 08 сентября 2018 | 16:53

А что плохого в разводе православия по автокефалиям? Вот верующим в России, какое доло до украинских? Что за православный империализм?

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 159 6 12288 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 111 6 9009 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе…

5 87 6 8782
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 145 6 16107 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Новости

В РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха Варфоломея, назначившего своих представителей на Украине Этот вопрос следовало обсуждать с Московским Патриархатом, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда…

5 60 6 6757
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 65 6 7366 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Какие будут ваши доказательства Вы всегда агрессивно требуете «доказательств» от других, никогда ни в чем не признаетесь, даже если вас поймали с поличным. Вот и предъявите доказательства, что Захарченко взорвали украинские власти. Где они? В вашей бумажке их нет…

5 300 6 80577 01.09
Kобщество, происшествия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 75 6 10147 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8297 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 144 6 20087 12:07
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 161 6 23036 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 269 6 40189 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Про учителей морали Раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет?

5 235 6 68696 01.09
Kпамять, общество, мораль, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 201 6 32999 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 77 6 13116 07.09
Kмосква, мнения
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 49 6 8695 04.09
Kнью-йорк, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Россияне, обвиняемые в отравлении Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву В Женеву подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов…

5 27 6 15430
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 105 6 129288 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 36 6 7086 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 448 6 351902 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 240 6 209104 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7237393
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3650196

Сегодня в эфире