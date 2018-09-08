РПЦ возмущена тем, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине

Это было сделано в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви.

Синод РПЦ выступил против автокефалии украинской церкви. Это создает угрозу единству всего православия, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Иларион подчеркнул, что УПЦ обладает правами широкой автономии, и сама об автокефалии не просила.

Напомним, недавно на Архиерейском соборе патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, решить проблему неспособна. На том же соборе было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставить автокефалию без каких-либо согласований.