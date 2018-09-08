Компания Google заблокировала в YouTube часть видеороликов, посвящанных митингу против пенсионной реформы
Их снимали и публиковали сторонники Алексея Навального.
О блокировке стало известно рано утром, сказал «Эху Москвы» глава штаба Навального Леонид Волков.
В компании Google информацию пока не комментировали.
Комментарии5
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kara 08 сентября 2018 | 16:09
да и черт с ними с этими роликами
nepeanois 08 сентября 2018 | 16:12
kara: и с этими пенсиями
kara 08 сентября 2018 | 16:18
nepeanois: а как ролики помогут пенсиям?
venq 08 сентября 2018 | 16:38
шарики-ролики...
народ без роликов сможет шариками лучше думать и от этого ещё злее станет. :D
lom2011 08 сентября 2018 | 16:38
Надо внимательно проверить всех открытых и сокрытых учредителей, владельцев, держателей пакетов, этой компании. Вы обнаружите много интересного.
Вчерашняя гэбня и нынешние чекисты, с удовольствием вкладывались и вкладываются во все крупнейшие компании мира.
Лично мне не очень нравятся программные продукты компании Google и её агрессивная, нечистоплотная политика захвата рынков. Прям, как российские олигархи, все как один аффилированные с ФСБ. Да и гугловский софт весьма мутный.