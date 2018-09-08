Плавучий кран врезался в опору Керченского моста...

Судно сорвало с якоря из-за шторма, который бушует в регионе.

Экипаж плавучего крана пытался взять его под контроль, однако им так и не удалось совладать с сильным ветром и волнами. Судно прибило к опоре моста, а стрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров ограждения. На некоторые время движение по одной из полос было приостановлено, однако теперь автомобильный поток следует в обычном режиме. Правда, водителей попросили ехать помедленнее. Из-за стихии рекомендованная скорость на мосту всего 40 километров в час.

Шторм стал причиной закрытия паромной переправы. Условия для судоходства в Керчи сейчас непростые: в Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный пароход, а экипаж буксира «Шторм», который заливало водой, был вынужден покинуть судно. Моряков подобрал сухогруз.

Судя по всему, не обошлось и без жертв: несмотря на запрет, двое туристов из Кирова все же пошли купаться в шторм. Их унесло в море. Официально они признаны пропавшими без вести, однако осведомленный источник сказал «Интерфаксу», что надежд на их спасение нет.

Шторм в Черном море у берегов Крыма и Кубани может продлиться все выходные.