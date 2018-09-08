Плавучий кран врезался в опору Керченского моста
Судно сорвало с якоря из-за шторма, который бушует в регионе.
Экипаж плавучего крана пытался взять его под контроль, однако им так и не удалось совладать с сильным ветром и волнами. Судно прибило к опоре моста, а стрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров ограждения. На некоторые время движение по одной из полос было приостановлено, однако теперь автомобильный поток следует в обычном режиме. Правда, водителей попросили ехать помедленнее. Из-за стихии рекомендованная скорость на мосту всего 40 километров в час.
Шторм стал причиной закрытия паромной переправы. Условия для судоходства в Керчи сейчас непростые: в Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный пароход, а экипаж буксира «Шторм», который заливало водой, был вынужден покинуть судно. Моряков подобрал сухогруз.
Судя по всему, не обошлось и без жертв: несмотря на запрет, двое туристов из Кирова все же пошли купаться в шторм. Их унесло в море. Официально они признаны пропавшими без вести, однако осведомленный источник сказал «Интерфаксу», что надежд на их спасение нет.
Шторм в Черном море у берегов Крыма и Кубани может продлиться все выходные.
Комментарии30
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gvs 08 сентября 2018 | 16:06
Незадолго до происшествия на украинском берегу Азовского моря Захарова заметила мощные вентиляторы )))))
nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:10
gvs: Незадолго до происшествия на украинском берегу Азовского моря Захарова заметила мощные вентиляторы )))))
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Скрипали, подумал Штирец. Новичёк подумали Скрипали.
oldpartizan 08 сентября 2018 | 16:13
начало положено.
а ведь ещё скотовозы не шли )))
patrikk_1 08 сентября 2018 | 16:17
Плавучий кран врезался в опору Керченского моста...
Вот что Филарет жидотворящий делает.
roman_i_olga 08 сентября 2018 | 16:36
patrikk_1: А представь если бы не дай бог мост рухнул - какие бы пляски либер твари устроили
irdo 08 сентября 2018 | 16:22
"Никогда не было, и вот опять" (с)
tinon 08 сентября 2018 | 16:36
irdo:
Опытные мостостроители изначально предупреждали об иллюзорности надежд на мост - при учёте всех климатических
и геодезических особенностей.
Но скрепные понты и жажда наживы на волне призывов к сплочению в очередной раз одержали верх над здравым смыслом; бабло победило зло.
Мосттк построили опять за счёт бюджета.
А казалось: при чём тут пенсии!..
Оказалось - связь есть.
ura_123 08 сентября 2018 | 16:54
oldpartizan: Скотовозы идут колонной,по полосам)))
minerr 08 сентября 2018 | 16:15
gvs: Откуда в Залежной вентиляторы? Это пуканы свидомых работают, когда они смотрят на крымский мост. Сами то строить не могут.
ura_123 08 сентября 2018 | 16:23
minerr: Зачем бы украинцам строить мост в Крим???
nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:27
ura_123: Зачем бы украинцам строить мост в Крим???
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Украинцы хоть бы ума набрались сначала. Параша их президент сартиры открывает ещё при Януковиче заложенные как своё достижение. Какой мост может быть?
oto_davar 08 сентября 2018 | 16:34
minerr: //они смотрят на крымский мост. Сами то строить не могут. //
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Шахтёр Стаканов, не пройдёт и пятилетка, и Россия будет платить Украине за каждое судно, проходящее под мостом в Азовское море. Дорого же обойдутся простым русским людям амбиции неадеквата зазубцового.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 16:17
Плавучий кран врезался в опору Керченского моста
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Это очень хорошая новость, так как мост остался цел! Теперь этому мосту не страшны ни какие аномальные природные явления! И даже если хохлы захотят против моста сделать подкоп (хорошо известно, что хохлы выкопали Черное море), то и это не опасно, так как глубина опор моста доходит до 100 метров.
ura_123 08 сентября 2018 | 16:09
Попёрло... А ведь ещё не было осенних штормов)))
nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:20
ura_123: Попёрло... А ведь ещё не было осенних штормов)))
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Всё правильно.... Будете ждать осенних штормов, весенних, Гаага, ссанкции. Чего хохлу рядовому ещё делать - шо там у маскалей. Как там после майдауна, зажили по европейски? Лохи.
neon001 08 сентября 2018 | 16:20
ura_123: это уже третий по счету фюрер, который пытается одолеть постройку моста в этом месте?
kiever 08 сентября 2018 | 16:36
neon001: так и есть.. сколько парашка не пытался построить подольский мост в киеве, его холопы все разворовывали.. как и при прочих украинских властях..это же надо жалкий мост в киеве строить 25 лет, уже и кран плавучий утопили. И деньги несколько раз разворовывали, но все никак
urza 08 сентября 2018 | 16:44
kiever: И заметь этот мост всего около 8 км,Это надо быть хохлом что бы такое почти 30 лет стоить и всё в бездну.
minerr 08 сентября 2018 | 16:12
/// в Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный пароход ////
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Верните таджиков, они грамотнее новости подавали. А то для этих школяров теплоход ничем не отличается от парохода.
tom_tom 08 сентября 2018 | 16:17
Классики марксизма писали, что при коммунизме денег не станет. Так вот, население РФии, не нойте! Путин и Ко ведут вас "по пути к коммунизму", только стесняются об этом сказать.
И не забывайте, что в дороге никто кормить не обещал... Ггг...
urza 08 сентября 2018 | 16:51
tom_tom: Ну расскажи про населении усраины,оно как Весело живёт и про безвиз стали рабами,очень весело.
jetsam 08 сентября 2018 | 16:18
как хорошо, что вротенберги заложили 100 триллионов рублей
в графу "эксплуатация и ремонт моста".
а то пришлось бы налогоплательщикам из своего кармана....
polsan 08 сентября 2018 | 16:23
jetsam: и куда они деньги эти заложили, позвольте полюбопытствовать?! ))
skull___ 08 сентября 2018 | 16:36
polsan: Да никуда. Но надо же либерасту пёрнуть про 100 триллионов...
skull___ 08 сентября 2018 | 16:20
Целых полтора часа между новостями ...
Эхо, вы что? Нужно раз в 5 минут, порадуйте кастрюль, а то этим никчёмным уже и счастья то нет...
Ведь не " мост устал" они будут обсуждать.
kara 08 сентября 2018 | 16:28
skull___: не не, у них Алешенка в приоритете
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:22
А, если крейсер "Раша" врежется в опору.??
ukov 08 сентября 2018 | 16:29
pravdatut:
А, если крейсер "Раша" врежется в опору.??
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если в опору "Украша", то опора загнется "раком"!
vea4ek 08 сентября 2018 | 16:28
Пэрэмага, сугс (три раза)!
anji70 08 сентября 2018 | 16:33
У России два врага — топливозаправщики и плавучие краны.