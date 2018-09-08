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16:00, 08 сентября 2018

Плавучий кран врезался в опору Керченского моста

Судно сорвало с якоря из-за шторма, который бушует в регионе.

Экипаж плавучего крана пытался взять его под контроль, однако им так и не удалось совладать с сильным ветром и волнами. Судно прибило к опоре моста, а стрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров ограждения. На некоторые время движение по одной из полос было приостановлено, однако теперь автомобильный поток следует в обычном режиме. Правда, водителей попросили ехать помедленнее. Из-за стихии рекомендованная скорость на мосту всего 40 километров в час.
Шторм стал причиной закрытия паромной переправы. Условия для судоходства в Керчи сейчас непростые: в Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный пароход, а экипаж буксира «Шторм», который заливало водой, был вынужден покинуть судно. Моряков подобрал сухогруз.
Судя по всему, не обошлось и без жертв: несмотря на запрет, двое туристов из Кирова все же пошли купаться в шторм. Их унесло в море. Официально они признаны пропавшими без вести, однако осведомленный источник сказал «Интерфаксу», что надежд на их спасение нет.

Шторм в Черном море у берегов Крыма и Кубани может продлиться все выходные.

Комментарии

30

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gvs 08 сентября 2018 | 16:06

Незадолго до происшествия на украинском берегу Азовского моря Захарова заметила мощные вентиляторы )))))

nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:10

gvs: Незадолго до происшествия на украинском берегу Азовского моря Захарова заметила мощные вентиляторы )))))
===========================
Скрипали, подумал Штирец. Новичёк подумали Скрипали.

oldpartizan 08 сентября 2018 | 16:13

начало положено.
а ведь ещё скотовозы не шли )))

patrikk_1 08 сентября 2018 | 16:17

Плавучий кран врезался в опору Керченского моста...

Вот что Филарет жидотворящий делает.

roman_i_olga 08 сентября 2018 | 16:36

patrikk_1: А представь если бы не дай бог мост рухнул - какие бы пляски либер твари устроили

irdo 08 сентября 2018 | 16:22

"Никогда не было, и вот опять" (с)

tinon 08 сентября 2018 | 16:36

irdo:
Опытные мостостроители изначально предупреждали об иллюзорности надежд на мост - при учёте всех климатических
и геодезических особенностей.
Но скрепные понты и жажда наживы на волне призывов к сплочению в очередной раз одержали верх над здравым смыслом; бабло победило зло.
Мосттк построили опять за счёт бюджета.
А казалось: при чём тут пенсии!..
Оказалось - связь есть.

ura_123 08 сентября 2018 | 16:54

oldpartizan: Скотовозы идут колонной,по полосам)))

minerr 08 сентября 2018 | 16:15

gvs: Откуда в Залежной вентиляторы? Это пуканы свидомых работают, когда они смотрят на крымский мост. Сами то строить не могут.

ura_123 08 сентября 2018 | 16:23

minerr: Зачем бы украинцам строить мост в Крим???

nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:27

ura_123: Зачем бы украинцам строить мост в Крим???
==========================
Украинцы хоть бы ума набрались сначала. Параша их президент сартиры открывает ещё при Януковиче заложенные как своё достижение. Какой мост может быть?

(комментарий скрыт)

oto_davar 08 сентября 2018 | 16:34

minerr: //они смотрят на крымский мост. Сами то строить не могут. //
=================
Шахтёр Стаканов, не пройдёт и пятилетка, и Россия будет платить Украине за каждое судно, проходящее под мостом в Азовское море. Дорого же обойдутся простым русским людям амбиции неадеквата зазубцового.

master_superanalitik 08 сентября 2018 | 16:17


Плавучий кран врезался в опору Керченского моста
===========================
Это очень хорошая новость, так как мост остался цел! Теперь этому мосту не страшны ни какие аномальные природные явления! И даже если хохлы захотят против моста сделать подкоп (хорошо известно, что хохлы выкопали Черное море), то и это не опасно, так как глубина опор моста доходит до 100 метров.

ura_123 08 сентября 2018 | 16:09

Попёрло... А ведь ещё не было осенних штормов)))

nanarovsky 08 сентября 2018 | 16:20

ura_123: Попёрло... А ведь ещё не было осенних штормов)))
==============================
Всё правильно.... Будете ждать осенних штормов, весенних, Гаага, ссанкции. Чего хохлу рядовому ещё делать - шо там у маскалей. Как там после майдауна, зажили по европейски? Лохи.

neon001 08 сентября 2018 | 16:20

ura_123: это уже третий по счету фюрер, который пытается одолеть постройку моста в этом месте?

kiever 08 сентября 2018 | 16:36

neon001: так и есть.. сколько парашка не пытался построить подольский мост в киеве, его холопы все разворовывали.. как и при прочих украинских властях..это же надо жалкий мост в киеве строить 25 лет, уже и кран плавучий утопили. И деньги несколько раз разворовывали, но все никак

urza 08 сентября 2018 | 16:44

kiever: И заметь этот мост всего около 8 км,Это надо быть хохлом что бы такое почти 30 лет стоить и всё в бездну.

minerr 08 сентября 2018 | 16:12

/// в Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный пароход ////
---------

Верните таджиков, они грамотнее новости подавали. А то для этих школяров теплоход ничем не отличается от парохода.

tom_tom 08 сентября 2018 | 16:17

Классики марксизма писали, что при коммунизме денег не станет. Так вот, население РФии, не нойте! Путин и Ко ведут вас "по пути к коммунизму", только стесняются об этом сказать.

И не забывайте, что в дороге никто кормить не обещал... Ггг...

urza 08 сентября 2018 | 16:51

tom_tom: Ну расскажи про населении усраины,оно как Весело живёт и про безвиз стали рабами,очень весело.

jetsam 08 сентября 2018 | 16:18

как хорошо, что вротенберги заложили 100 триллионов рублей
в графу "эксплуатация и ремонт моста".
а то пришлось бы налогоплательщикам из своего кармана....

polsan 08 сентября 2018 | 16:23

jetsam: и куда они деньги эти заложили, позвольте полюбопытствовать?! ))

skull___ 08 сентября 2018 | 16:36

polsan: Да никуда. Но надо же либерасту пёрнуть про 100 триллионов...

skull___ 08 сентября 2018 | 16:20

Целых полтора часа между новостями ...
Эхо, вы что? Нужно раз в 5 минут, порадуйте кастрюль, а то этим никчёмным уже и счастья то нет...
Ведь не " мост устал" они будут обсуждать.

kara 08 сентября 2018 | 16:28

skull___: не не, у них Алешенка в приоритете

pravdatut 08 сентября 2018 | 16:22

А, если крейсер "Раша" врежется в опору.??

ukov 08 сентября 2018 | 16:29

pravdatut:
А, если крейсер "Раша" врежется в опору.??
______________________________________________
если в опору "Украша", то опора загнется "раком"!

vea4ek 08 сентября 2018 | 16:28

Пэрэмага, сугс (три раза)!

anji70 08 сентября 2018 | 16:33

У России два врага — топливозаправщики и плавучие краны.

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