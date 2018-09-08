Священный синод РПЦ выразил протест в связи с назначением патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине
Как говорится в заявлении Синода, такое решение было принято без согласования патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием, и это грубейшее попрание церковных канонов. Такие действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и создают угрозу единству всего мирового православия. Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время.
Комментарии20
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beregov_net 08 сентября 2018 | 15:41
Представляю всероссийскую забастовку попов или голодовку )
protoukrop 08 сентября 2018 | 15:59
beregov_net: 80% всех православных мира, это прихожане РПЦ МП. Без Русской православной церкви МП православная церковь Византийской традиции станет не более чем небольшой сектой, меньше чем всякие "Свидетели Иеговы" и проч. Нельзя быть патриархом до глубокой старости. У 80-летнего константинопольского Варфоломея очевидно в голове уже уже пошли необратимые физиологические процессы.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 16:03
protoukrop: а кого ты записал в прихожане? все население РФ?
ura_123 08 сентября 2018 | 16:05
protoukrop: Ну может прихожане сами определятся с церквями в ”шаговой доступности” ?
Кстати, а какие различия между РПЦ и УПЦ,свечки более ” наваристые" )))
tag188 08 сентября 2018 | 16:15
protoukrop:
Константинопольская православная церковь
Александрийская православная церковь
Антиохийская православная церковь
Иерусалимская православная церковь
Русская православная церковь
Грузинская православная церковь
Сербская православная церковь
Румынская православная церковь
Болгарская православная церковь
Кипрская православная церковь
Церковь Эллады
Албанская православная церковь
Польская православная церковь
Православная церковь Чешских земель и Словакии
Православная Церковь в Америке
80% говоришь? Превратится в секту, говоришь? Нет, просто в этом списке может появится еще одна строчка -- Украинская православная церковь.
annunakienki 08 сентября 2018 | 16:15
protoukrop: А 60% прихожан РПЦ МП проживают в Украине.
vezdehod 08 сентября 2018 | 16:09
Пусть выходит на улицу и делает "Крестных ход" вокруг Кремля - вдруг поможет.
timbuktu 08 сентября 2018 | 15:43
как там было написано на футболке у милонова - православие или смерть!
timber_head 08 сентября 2018 | 15:49
"синод РПЦ выразил протест"
Чё? Анафеме придали? А при этом били в бубны и прыгали вокруг костра или нет? Если нет - не поможет. Бог не услышит.
balamuto 08 сентября 2018 | 15:49
Везде враги.)))
archikunst 08 сентября 2018 | 15:53
Кто-то ожидал другого.?
tunis 08 сентября 2018 | 15:54
Так называемый священный синод Москвы пусть сперва докажет свое священство.
Документ от господа у них имеется?- нет? Значит, они самозванцы, и если не хотят горести за обман и грабеж населения, они обязаны самораспуститься.
Допрыгались бородатые.
Записки от товарища Сталина на оболванивание людей в СССР не являются доказательствами. Это только для следствия, чтоб показать, что они давно преступеым промыслом живут.
Батьки, документы в студию, на какие шиши вы возвели ТРЦ ххс? И куда идут доходы с него?
vserg 08 сентября 2018 | 15:57
Вот про "ответные действия" подробнее?
zor 08 сентября 2018 | 16:10
vserg: Вы зря смеетесь.РПЦ давно продали душу дьяволу.С его помощью могут не мало нагадить.
vezdehod 08 сентября 2018 | 16:11
vserg:
Вот про "ответные действия" подробнее?
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Организует "Крестовый поход" на Киев.
ura_123 08 сентября 2018 | 16:02
Совет директоров ЗАО РПЦ выразил протест )))
aleksey5 08 сентября 2018 | 16:16
ura_123: не ЗАО а ОПГ
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:02
Варфоломей главный для всех церквей православия. Поэтому молчите и не возражайте, нарушители и бузетёры.
inspector15 08 сентября 2018 | 16:03
Да-да! Дайте им "симметричный ответ"! Только вместо Захаровой какую-нибудь матушку привлеките. А наши власти (церковные и мирские) что-то другое сказать могут? Ну так, для разнообразия, что ли...
aleksey5 08 сентября 2018 | 16:13
Это фиаско, Кирюха. За потерю Украины можно партбилетом, званием и должностю поплатиться. Трибуналом пахнет.