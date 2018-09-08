Священный синод РПЦ выразил протест в связи с назначением патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине

Как говорится в заявлении Синода, такое решение было принято без согласования патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием, и это грубейшее попрание церковных канонов. Такие действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и создают угрозу единству всего мирового православия. Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время.