В Томске в День города представители кондитерской фабрики раскидали в толпу 150 килограммов пирожного «картошка»
По случаю Дня города, который праздновали в Томске, представители местной кондитерской фабрики раскидали в толпу 150 килограммов пирожного «картошка». Происходящее снял на видео портал «РИА Томск». На записи видно, как под музыку несколько женщин набирают в руки пирожные и бросают в толпу, а собравшиеся пытаются их поймать. В толпе много подростков. «РИА Томск» также сообщает, что во время праздника изготовили двухметровый герб Томска из блинов. Праздник проходил под лозунгом «Томск — город, в котором хочется жить».
Комментарии9
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dwon 08 сентября 2018 | 15:42
Могли бы и на лопате приподнести. С этих идиотов скажется.
danko1 08 сентября 2018 | 15:47
dwon: Могли и реальной картошкой в толпу холуёв-рабов кидать.
Тогда бы им и химчистка не нужна была.
Но что надо, чтобы людям мозги прочистить, как еще их унизить?
patrikk_1 08 сентября 2018 | 15:53
В Томске в День города представители кондитерской фабрики раскидали в толпу 150 килограммов пирожного «картошка»...
С марихуаной?
gvs 08 сентября 2018 | 15:43
Хорошо, что завод по производству ручных гранат в празднике не участвовал )))))
lion64__2 08 сентября 2018 | 15:58
Продуктами питания бросаться не надо, лучше просто раздать их.
gilliatt 08 сентября 2018 | 15:58
Торт "иней" покидали бы.
pravdatut 08 сентября 2018 | 16:11
Напрашивается лозунг «Томск — город, в котором хочется жрать».
tunis 08 сентября 2018 | 16:33
И чо, народ ртом ловил, или с земли собирал?
don_ballon 08 сентября 2018 | 16:39
Учитывая омерзительность этого пирожного, рудимента глухого совка, ФСБ нужно бы рассмотреть эту акцию как диверсию. Можно и эстапо продключить.