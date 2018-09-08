В Томске в День города представители кондитерской фабрики раскидали в толпу 150 килограммов пирожного «картошка»...

По случаю Дня города, который праздновали в Томске, представители местной кондитерской фабрики раскидали в толпу 150 килограммов пирожного «картошка». Происходящее снял на видео портал «РИА Томск». На записи видно, как под музыку несколько женщин набирают в руки пирожные и бросают в толпу, а собравшиеся пытаются их поймать. В толпе много подростков. «РИА Томск» также сообщает, что во время праздника изготовили двухметровый герб Томска из блинов. Праздник проходил под лозунгом «Томск — город, в котором хочется жить».