В Смоленске за неявку на выборы 9 сентября угрожают штрафом до 2000 рублей...

Соответствующее объявление подписано избиркомом Смоленской области, — сообщает ОВД-Инфо. В объявлении говорится, что административная ответственность за однократную неявку на выборы без уважительной причины устанавливается в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2018 года. О каких именно изменениях идет речь, не уточняется.