В Смоленске за неявку на выборы 9 сентября угрожают штрафом до 2000 рублей
Соответствующее объявление подписано избиркомом Смоленской области, — сообщает ОВД-Инфо. В объявлении говорится, что административная ответственность за однократную неявку на выборы без уважительной причины устанавливается в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2018 года. О каких именно изменениях идет речь, не уточняется.
Комментарии18
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kochar 08 сентября 2018 | 15:43
Маразм крепчает.
Ну а дальше наверное "Палата N 6".
Люди,которые придумали этот штраф, у них вообще есть хоть какая то мозговая извилина?
cite 08 сентября 2018 | 15:50
kochar: Так маразм то в нашей политической жизни в тренде мозговых расстройств, они убеждены, что за ними будущее страны, просто бегут чуть быстрее паровоза.
patrikk_1 08 сентября 2018 | 15:56
В Смоленске за неявку на выборы 9 сентября угрожают штрафом до 2000 рублей...
У нас федеративная страна, вводите любые законы и правила, которые сделают лучше жизнь смолян.
tvitov66 08 сентября 2018 | 16:03
patrikk_1: повезло ... а могли бы и "двушечку" впаять
Ватан, а объясни, если мозга хватит - почему призывы к фердерализации в нашей федеративной стране являются экстремизмом?
danko1 08 сентября 2018 | 15:44
А за многократную неявку на омерзительный спектакль с известным заранее итогом когда введут расстрел?
patrikk_1 08 сентября 2018 | 15:59
danko1:
Зачем расстрел, пусть лучше гнойная, сочащаяся говном жидобандера, которая часто бойкотирует выборы, пополняет бюджет смоленского избиркома.
polsan 08 сентября 2018 | 16:04
patrikk_1: клоун путрик, он же спец по фекалиям, чистым задам друзей и грязным врагов, в своём амплуа! ))
gennadiy_s Геннадий Смолкин 08 сентября 2018 | 15:45
Что удивительно - это удивительно, но никого это не удивляет!?
unprejudiced 08 сентября 2018 | 15:53
Однозначный фейк оппозиционной либерастни. В Смроленске есть штаб персонажа или отделение яблока? вот их надо всех там поголовно арестовать за такую липовую листовку да еще и от имени избиркома
vezdehod 08 сентября 2018 | 16:05
unprejudiced:
Однозначный фейк оппозиционной либерастни. В Смроленске есть штаб персонажа или отделение яблока? вот их надо всех там поголовно арестовать за такую липовую листовку да еще и от имени избиркома
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Элла Памфилова любит запускать фейки, но иногда они воплощаются в жизнь.
glebbalbesov 08 сентября 2018 | 15:55
Ну пиндец... Эхо до тупейших фейков скатилось.... Веня бухает что ли?
nikolaitschi 08 сентября 2018 | 15:57
Причина у всех уважительная - выбора НЕТ!
lion64__2 08 сентября 2018 | 16:00
Надо приходить и голосовать против едросов и против либерастов, т.к. это одно и то же, две головы одной змеи-мутанта, выращенной в ЦРУ.
tvitov66 08 сентября 2018 | 16:06
lion64__2: а что вы все время против либеральных наших демократов выступаете? И кстати у нас ещё и коммунисты со справедливороссами тоже парламентские партии, а не только ЕР и ЛДПР
dyymm 08 сентября 2018 | 16:02
Всё правильно, для типа "выборов" нужна исключительно явка, голоса "нарисуют" столько, сколько нужно, и кому нужно.
putin_itogy 08 сентября 2018 | 16:04
Лучше - РАССТРЕЛОМ....
"Машина Времени путина"
Гниды, какие однако, темпы у старика Кабаева - семимильными шагами в Совок 1937.
Погань чекистская, гори ты в Аду после твоей скорой смерти, от старости!
ivar1964 08 сентября 2018 | 16:10
А каков штраф, если пришедший проголосует не за того, кого надо? Не за того, ради кого так старается избирком?
valia47 08 сентября 2018 | 16:24
Главное слух пустить и кто-то пойдет.