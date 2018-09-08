Штаб Навального оспорит решение Google об удалении с Youtube роликов с рекламой митинга против пенсионной реформы...

Штаб политика Алексея Навального будет оспаривать решение Google об удалении с Youtube платных роликов с рекламой митинга против пенсионной реформы, намеченного на 9 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

«Мы официально написали в Google соответствующую жалобу и через СМИ собираемся достучаться до руководства компании, которое не раз утверждало, что идти на встречу подобного рода требованиям со стороны российских властей не будет», — сказал он.

Блокировку роликов в штабе связывают с жалобой Центризбиркома и Роскомнадзора на то, что эти видео нарушают избирательное законодательство РФ. «Получив это письмо, какие-то юристы решили, не разобравшись, что раз государственные органы чего-то требуют, значит, так правильно; и заблокировали видео. Мы оспорим это решение», – заключил Волков.