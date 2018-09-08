Штаб Навального оспорит решение Google об удалении с Youtube роликов с рекламой митинга против пенсионной реформы
Штаб политика Алексея Навального будет оспаривать решение Google об удалении с Youtube платных роликов с рекламой митинга против пенсионной реформы, намеченного на 9 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
«Мы официально написали в Google соответствующую жалобу и через СМИ собираемся достучаться до руководства компании, которое не раз утверждало, что идти на встречу подобного рода требованиям со стороны российских властей не будет», — сказал он.
Блокировку роликов в штабе связывают с жалобой Центризбиркома и Роскомнадзора на то, что эти видео нарушают избирательное законодательство РФ. «Получив это письмо, какие-то юристы решили, не разобравшись, что раз государственные органы чего-то требуют, значит, так правильно; и заблокировали видео. Мы оспорим это решение», – заключил Волков.
Комментарии12
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alexsokoll 08 сентября 2018 | 15:32
Платные ролики???
И кто же их оплатил?
:))))
porvana_v_klochya 08 сентября 2018 | 15:49
alexsokoll: alexsokoll: Безработный много лет ( как и его жена, да еще детей двое ) Алёшенька из своего кармана. Верно, Эхонько ненаглядное? Только не пой нам здесь песни про многомиллионные добровольные пожертвования неких неравнодушных граждан в алёшенькин ФБК ( иными словами, в карман ему и Волкову ).
patrikk_1 08 сентября 2018 | 15:51
Штаб Навального оспорит решение Google об удалении с Youtube роликов с рекламой митинга против пенсионной реформы...
Пожалуются в Госдепартамент США, кураторам Алексея Навального.
nanarovsky 08 сентября 2018 | 15:56
patrikk_1: Пожалуются в Госдепартамент США, кураторам Алексея Навального.
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Нахер он не нужен кураторам из США. Суточник, максимум донаты собирать с лохов в ютубе.
fueaqui 08 сентября 2018 | 15:56
alexsokoll: Заходите на сайт Навального, справа снизу - кнопка "Поддержать проекты", дальше догадаетесь. Немало людей уже сделали это до вас, а вы все не в курсе...
alexsokoll 08 сентября 2018 | 16:30
fueaqui: Заходите на сайт Навального, справа снизу - кнопка "Поддержать проекты", дальше догадаетесь.
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:)))))
Ну и сколько 200 школьников могут маминых денег перечести за месяц?
20 тысяч, 30 ???
Не смеши людей.
kara 08 сентября 2018 | 15:49
да, а что значит-"платные ролики"
значит их совсем не АКТИВИСТЫ распространяют?!
так может и за Сенцова вся возня с поддержкой за деньги?
да,теперь понятно почему за Павленского с Надей перестали рубашки рвать.
fueaqui 08 сентября 2018 | 16:08
kara: Основной контингент собственных каналов Навального - его сторонники. Чтобы достучаться до информационно изолированных потенциальных сторонников (у кого нет близких, кто может открыть глаза о наличии альтернативы), заказывается реклама. Разумеется, Google не благотворительная организация, делает это на коммерческой основе.
porvana_v_klochya 08 сентября 2018 | 16:00
"Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков"... Чего то непонятно, какого такого штаба, Эхо? Что, твой штатный провокатор Гапон-Навальный куда избирается что ли? И куда же, если не секрет? Уж не в американский ли Конгресс, на смену отмороженному русофобу Маккейну? Поскольку в РФ этот вождь малолетних дебилов ( Навальный то бишь ) избираться не имеет права, ибо он уголовник с непогашенной судимостью и действующим условным ( пока еще ) сроком.
parasuk_ 08 сентября 2018 | 16:04
Видите, хомки, навальный за ваш счет не только апартаменты, машину, охранников и дважды месяц отпуск в европке оплачивает, но и рекламу своих незаконных акций, на которых вас брутальные дядьки в папахах лупят своими плетками.
venq 08 сентября 2018 | 16:11
Навальному по-любому уважуха. старается коррупционеров-негодяев прищучить. настроил по всей державе штабов. ролики злободневные изготавливает. народ на шествие созывает - правду про пенсию послушать.
зы. а я - жалкий червь. делать совсем ничего не умею, кроме как расставлять слова за Навального, ну, или - против него. :D
alexsokoll 08 сентября 2018 | 16:45
venq: Навальному по-любому уважуха. старается коррупционеров-негодяев прищучить.
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:)))))
Чего же он своего подельника - Белых не прищучил или Касьянова?
Немцова, Ходора, Пономарёва, Гудкова ???
Всё одному Путину приходится прищучивать, а коррупционеры все на трибуне болотной с вором Навалтным.