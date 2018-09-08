Экс-капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри может перейти в московский «Спартак». По некоторым данным, 37-летний футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт со столичным клубом.

«Спартак» предложил Терри очень выгодные финансовые условия – 2 млн евро в год, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. На своем одноименном сайте он сообщил, что английский центральный защитник подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. Кроме того, он опубликовал фотографию, на которой Терри выходит из клиники в Риме в сопровождении агента Марко Трабукки – друга главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Несмотря на закрытие трансферного окна, Терри может перейти в «Спартак» в любое время: чуть ранее футболист не смог продлить контракт с «Астон Виллой», за которую он выступал в прошлом сезоне, и стал свободным агентом. Официально экс-капитан сборной Англии и «Челси» пока не комментирует сообщения об интересе со стороны красно-белых.

В «Спартаке» также не дают подтверждения этой информации. Однако в своем инстаграме Терри объявил, что пропустит благотворительный матч болгарского футболиста Стиляна Петрова. Предполагается, что центральный защитник заменит в основном составе француза Жиго, порвавшего крестообразные связки колена.

Джон Терри 19 лет провел в лондонском «Челси», став пятикратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, а также по разу выиграв Лигу Чемпионов и Лигу Европы.