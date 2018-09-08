"Пресс-секретарь Кадырова: Техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью"

Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций. Об этом «Эху» сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Попытки поссорить чеченский и ингушский народы ни к чему не приведут, добавил Альви Каримов.

Руководство Ингушетии пока никак не реагирует, это вызывает беспокойство местных жителей. Об этом «Эху» рассказал бывший пресс-секретарь главы республики, адвокат Калой Ахильгов.

Ингушская сторона должна дать официальный ответ на действия чеченского руководства в ближайшие несколько дней, добавил Калой Ахильгов.