Пресс-секретарь Кадырова: Техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью
Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций. Об этом «Эху» сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Попытки поссорить чеченский и ингушский народы ни к чему не приведут, добавил Альви Каримов.
Руководство Ингушетии пока никак не реагирует, это вызывает беспокойство местных жителей. Об этом «Эху» рассказал бывший пресс-секретарь главы республики, адвокат Калой Ахильгов.
Ингушская сторона должна дать официальный ответ на действия чеченского руководства в ближайшие несколько дней, добавил Калой Ахильгов.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 15:08
Техника на границе занимается исключительно мирной, созидательной деятельностью.
Не волнуйтесь и не поддавайтесь на провокации врага.
Всё будет хорошо.
Даже очень.
igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 15:10
mikhail_spb_: это из той же оперы , когда вова рассказывал про трактористов и шахтеров Донбасса и их покупки в сельмаге!
gordy 08 сентября 2018 | 15:23
"Пресс-секретарь Кадырова: Техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью"
Ставят пограничные столбы или воздвигают стену?
arye_11 08 сентября 2018 | 15:09
Техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью
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Типичная отмазка всех диктаторов всех стран и народов, имеющих желание к захвату чужой территории.
А Кадыров, что, хуже других?
То же самое, разница только в масштабах.
Доберется до Кремля и масштабы тоже увеличатся.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 15:11
arye_11:
Кадыров является хозяином Чечни, а потому он должен знать свои владения с точностью до сантиметра. Но чтобы не было трений с ингушами, дагестанцами, калмыками Москва должна пойти навстречу чеченскому руководителю. А для этого Москва должна отдать ему земли в Панкисском ущелье на севере Грузии. Москва имеет право так сделать, так как Грузия - это чисто русская земля. К тому же грузины имеют претензии к России, так как до присоединения к России они были мусульманами и были счастливы. Поэтому для грузин будет очень хорошо если их будет курировать сын муфтия Чечни Рамзан Кадыров.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 15:15
master_superanalitik: Может, Казахстан примет?
arye_11 08 сентября 2018 | 15:17
master_superanalitik:
Если "Грузия - чисто русская земля", то Подмосковье - "грязно русская земля".
Мастер вАнал-литик.
Когда говно из под себя убирать научитесь?
vinidbi 08 сентября 2018 | 15:21
master_superanalitik: Мистер пригожинский гавноед, опять бояры с утра перебрали???
xuato 08 сентября 2018 | 15:16
Танки начали осенню пахоту, БТРы возить сено, РПГ- косить, дубинка -молотить. Все при делах .Бригадир Кадыров в поле.
shmuel63 08 сентября 2018 | 15:18
Гуманитарные конвои через ингушскую границу еще не пересекают?