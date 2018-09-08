Компания Google заблокировала в YouTube часть видеороликов, посвященных митингу против пенсионной реформы. Их снимали и публиковали сторонники Алексея Навального.

О блокировке стало известно рано утром, сказал «Эху» глава штаба Навального Леонид Волков.

В компании Google информацию пока не комментировали.