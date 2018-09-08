Компания Google заблокировала в YouTube часть видеороликов, посвященных митингу против пенсионной реформы
Компания Google заблокировала в YouTube часть видеороликов, посвященных митингу против пенсионной реформы. Их снимали и публиковали сторонники Алексея Навального.
О блокировке стало известно рано утром, сказал «Эху» глава штаба Навального Леонид Волков.
В компании Google информацию пока не комментировали.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 15:11
Гугл лёг под кремлежуликов?
gordy 08 сентября 2018 | 15:20
В обмен на кремлёвскую клятву не лезть в американские выборы?
neon001 08 сентября 2018 | 15:24
mikhail_spb_: русский сегмент давно уже лег.
parasuk_ 08 сентября 2018 | 15:12
Сейчас только ленивый не даст пинка политическому педофилу навальному и его ппж волкову
ormanov 08 сентября 2018 | 15:13
Рувимский, расскажите лучше, почему с аккаунта на Твиттере закрыли вход на сайт Эха?
vinidbi 08 сентября 2018 | 15:17
ormanov: Вы не сюда ему пишите- он здесь не читает!!!