Орешкин: Доверять заявлениям чеченских властей об отсутствии напряжения с Ингушетией нет оснований
Доверять заявлениям пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримова об отсутствии напряжения с Ингушетией нет оснований. Такое мнение озвучил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Слова о мирном, стабильном и благополучном развитии отношений имеют под собой не больше оснований, чем заявления этих же людей о честном, прозрачном и демократическом характере выборов в Чеченской Республике» – считает Орешкин.
Политолог также отметил, что стремление Рамзана Кадырова уточнить границы с Ингушетией основано на общей экспансивной тенденции политики чеченского лидера.
«Мы наблюдали постоянные попытки Кадырова распространить свое влияние и на часть Дагестана, прилегающую к Чечне, и на братскую Ингушетию и на Калмыкию. Думаю, ситуация будет обостряться, так как основа власти Кадырова – силовики», – заключил Орешкин.
Комментарии5
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tks 08 сентября 2018 | 14:59
Кадыровщина - это бомба замедленного действия, заложенная под путизм.
semia 08 сентября 2018 | 15:02
По мере обнищания российского бюджета кадыров будет находить новые источники дохода: Катар,Саудиты и тп. а в результате развал и распад России.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 15:05
tks:
Кадыров является хозяином Чечни, а потому он должен знать свои владения с точностью до сантиметра. Но чтобы не было трений с ингушами, дагестанцами, калмыками Москва должна пойти навстречу чеченскому руководителю. А для этого Москва должна отдать ему земли в Панкисском ущелье на севере Грузии. Москва имеет право так сделать, так как Грузия - это чисто русская земля. К тому же грузины имеют претензии к России, так как до присоединения к России они были мусульманами и были счастливы. Поэтому для грузин будет очень хорошо если их будет курировать сын муфтия Чечни Рамзан Кадыров.
ivar1964 08 сентября 2018 | 15:01
Что Кадырову Дагестан и Ингушетия? Он выше метит. Не сможет? А кто мог подумать в 1923 году, что малоизвестный ефрейтор станет канцлером? Или в 1913 году, что бандит и грабитель из Гори станет Генсеком?
fikus74 08 сентября 2018 | 15:02
Стало тесновато акадЭмику. Экспансия-анексия