Орешкин: Доверять заявлениям чеченских властей об отсутствии напряжения с Ингушетией нет оснований

Доверять заявлениям пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримова об отсутствии напряжения с Ингушетией нет оснований. Такое мнение озвучил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Слова о мирном, стабильном и благополучном развитии отношений имеют под собой не больше оснований, чем заявления этих же людей о честном, прозрачном и демократическом характере выборов в Чеченской Республике» – считает Орешкин.

Политолог также отметил, что стремление Рамзана Кадырова уточнить границы с Ингушетией основано на общей экспансивной тенденции политики чеченского лидера.

«Мы наблюдали постоянные попытки Кадырова распространить свое влияние и на часть Дагестана, прилегающую к Чечне, и на братскую Ингушетию и на Калмыкию. Думаю, ситуация будет обостряться, так как основа власти Кадырова – силовики», – заключил Орешкин.