Основатель китайского ритейлера Али-Баба заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября

Основатель китайского интернет-ритейлера Али-Баба Джек Ма заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября. Свой уход он объяснил желанием заняться благотворительными проектами в сфере образования. При этом Ма останется членом совета директоров, сообщает Нью-Йорк Таймс.

Джек Ма основал компанию Али-баба в 1999 году. Ее рыночная стоимость составляет более четырехсот миллиардов долларов. Состояние самого Ма оценивается в 37 миллиардов. До основания компании он работал учителем английского языка.