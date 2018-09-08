Основатель китайского ритейлера Али-Баба заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября
Основатель китайского интернет-ритейлера Али-Баба Джек Ма заявил, что покинет пост председателя совета директоров компании 10 сентября. Свой уход он объяснил желанием заняться благотворительными проектами в сфере образования. При этом Ма останется членом совета директоров, сообщает Нью-Йорк Таймс.
Джек Ма основал компанию Али-баба в 1999 году. Ее рыночная стоимость составляет более четырехсот миллиардов долларов. Состояние самого Ма оценивается в 37 миллиардов. До основания компании он работал учителем английского языка.
Комментарии1
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tv_victim 08 сентября 2018 | 15:03
Мужик реально крут!