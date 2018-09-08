Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента РФ Владимира Путина и подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом по итогам встречи с руководителем республики сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, теперь по дипломатическим каналам начнется проработка времени и места визита. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарии7
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tks 08 сентября 2018 | 14:36
Наверное, будет решаться вопрос о вхождении путинской России в состав КНДР с полной инкорпорацией правовой и государственной системы.
vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:38
tks: Зато плошка риса вместо пенсии обеспечена....
nehoroshiy 08 сентября 2018 | 14:52
Денег просить будет.
tv_victim 08 сентября 2018 | 14:52
Стратегический партнер, фигли..... Надо же так страну было опустить....
beobachter 08 сентября 2018 | 14:58
И хде счастливые путиноиды? Почему не проявляют приступа этузиазма и путриотизма по поводу этого исторического события?
aleksei123m 08 сентября 2018 | 15:08
Какое "счастье"...
Наконец то, нашему "великому политику" будет с кем поговорить.
Жаль что Бакасса не дожил…
Интересно, а еще кто из людоедов собирается в гости в рашенсюдей?
ly4_sveta 08 сентября 2018 | 15:11
«Дурак дурака видит издалека». Вся шваль в
гости к нам. Все диктаторы, маньяки, «людоеды»,
узурпаторы, палачи собственного народа и
прочие нелюди из тоталитарных режимов, которые
строят свою власть на крови и костях бесправного
и забитого народа - милости просим, уважьте и
нашего вождя.