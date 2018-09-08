Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента РФ Владимира Путина и подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом по итогам встречи с руководителем республики сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, теперь по дипломатическим каналам начнется проработка времени и места визита. Об этом сообщает ТАСС.