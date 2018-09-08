Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе
Из-за этого движение по одному из участков моста временно ограничено, — сообщает РБК. Плавучий кран сорвался с якоря из-за сильного ветра.
Экипаж пытался взять судно под контроль и остановить его, однако в результате кран прибило к опоре моста. Спасатели предупреждали о сильном ветре и выпускали штормовое предупреждение.
Комментарии29
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vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:36
Что?, и до ледостава не дожил?
gonduras_on_colyma 08 сентября 2018 | 14:39
Плавучий кран получил звание Героя Украины (посмертно).
gs1112 08 сентября 2018 | 15:01
А можно повторить на бис? Разов 5-6.
gordy 08 сентября 2018 | 15:07
Пустоголовые и рукожопые?
shplint_05 08 сентября 2018 | 15:27
Еврейское счастье.
chernyij 08 сентября 2018 | 15:28
gs1112: Можем повторить, да, знакомый лозунг
andreyoo 08 сентября 2018 | 14:42
vasyakirin: и до ледостава не дожил?
-- Все! Собираемся, уходим! ;-)))
"Стрела крана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения. На замену мачты потребуется не более 6-8 часов,"
kryimzdick 08 сентября 2018 | 14:56
andreyoo: Разумеется, состояние опоры трудно проверить в шторм
vezdehod 08 сентября 2018 | 15:24
andreyoo:
"Стрела крана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения. На замену мачты потребуется не более 6-8 часов,"
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такие удары не проходят бесследно, даже на Суше, в штормовом море тем более.
Будем наблюдать.
glius 08 сентября 2018 | 15:27
andreyoo: Это вам в новостях написали, что мачта освещения, а в реальности может быть всё, что угодно, включая полный бакамарлы. Вы как будто не в России живёте!
gadbatat 08 сентября 2018 | 14:59
vasyakirin:
прям не терпится увидеть этот эпик фейл.
skull___ 08 сентября 2018 | 15:00
vasyakirin: Сегодня у жмеринских рогулей есть повод нажраться...
pravdatut 08 сентября 2018 | 15:17
skull___: Мы не руские! Пить будем на похоронах дорогого моста.
skull___ 08 сентября 2018 | 15:22
pravdatut: Ну ждите ждите. Дурак думкой богатеет...А может ещё какая-нибудь мелочь случиться. Все кастрюле радость. Не спрашивать же со своих властей про " мост устал ")
poluputing 08 сентября 2018 | 15:26
skull___: жмеринские жидобандеровцы степенно отведывают отличный самогон с шикарным салом на закусь. Чего и вам советуют. Негоже брагу репой заедать
nanarovsky 08 сентября 2018 | 14:41
Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе
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Фсё... лёд тронулся...Как теперь хохлам объяснят на хохло-каналах что моста вроде нет и в тоже время такая пэрэмога.
poluputing 08 сентября 2018 | 15:28
nanarovsky: мост есть, но и землетрус в 1927 году тоже был. Ждёмс , 9 лет осталось
curhatuy6 08 сентября 2018 | 14:42
А чей-то этот кран? Не иначе НАТО спусти свой металлолом для вредительства? И ветер подгадали. Если повредят, надо подавать в Гаагу. А был ли мостик застрахован? Или в радостной суете не успели? Убытки, убытки.... То заводик пукнул, то "сооружение" закачалось...
andreyoo 08 сентября 2018 | 14:45
curhatuy6: У-у-у... либеральные до завтра праздновать будут. Пока ту погнутую мачту освещения не поменяют.
А запойные так может и до утра понедельника.
tks 08 сентября 2018 | 14:47
curhatuy6: Теперь надо будет срочно искать вредителей и диверсантов. Иначе как объяснить тотальное провалы во всем?
И лозунг "можем повторить!" сработает, касательно 33-38гг. XX века.
archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 15:13
tks:
если бы не "крымнашмост", то там стояла бы база НАТО !
прямо в воде бы и стояла, пуляясь ракетами в красноказарменный черномырский флот
tks 08 сентября 2018 | 14:44
За что путорасы ни берутся, всё изгадят, разломают, порушат. Даже собственноручно сделанное. Орки же.
xuato 08 сентября 2018 | 14:58
Скоро повторение 1927 года, перманентный сброс энергии геоплитами, сколько денег потребуется на востановление всего. Так что кран это только первая ласточка.
evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 15:00
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Эдуард Хиль - Вода, вода, кругом вода
ML > Исполнители > Эдуард Хиль > Тексты и переводы > Вода, вода, кругом вода
9863ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ
Текст песни "Вода, вода, кругом вода"
"Как провожают пароходы
Совсем не так как поезда
Морские медленные воды
Не то что рельсы в два ряда
Как ни суди волнений больше
Ведь ты уже не на земле
Как ни ряди разлука дольше
Когда плывешь на корабле"
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 15:01
у хомячьего стада радость беспредельная, что даже природа противопоставляется кровавому путинскому режиму! а на Хоккайдо природа кому противопоставляется, а в Европе эти летом природа кому противопоставлялась, а пожары в калифорнии и канаде кому противопоставлялась природа? хомячье стадо всегда радуется когда у России и россиян трудности и печаль - так устроено хомячье стадо. вот поэтому народ никогда не поддержит вонючее хомячье стадо.
xuato 08 сентября 2018 | 15:07
dtyzgblfhfc: Запах суточной портянки от кирзовых сапог увеличивает уровень патриотизма ватника.
poluputing 08 сентября 2018 | 15:23
dtyzgblfhfc: дык пожары то дело рукотворное, мокшанские засланцы расстарались. И чем милый хомячок хуже отвратительной гиены? Стадо гиен представьте
pravdatut 08 сентября 2018 | 15:23
Странно, ведь делались заграждения вокруг опор? Или это секретное испытание?
glius 08 сентября 2018 | 15:24
Кругом одни идиоты, да ещё с плавучими кранами. Строили, строили, разделись до трусов, а они на таран.