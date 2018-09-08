Z Архив новостей новости
5 29 6 6612
14:30, 08 сентября 2018

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе

Из-за этого движение по одному из участков моста временно ограничено, — сообщает РБК. Плавучий кран сорвался с якоря из-за сильного ветра.

Экипаж пытался взять судно под контроль и остановить его, однако в результате кран прибило к опоре моста. Спасатели предупреждали о сильном ветре и выпускали штормовое предупреждение.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:36

Что?, и до ледостава не дожил?

gonduras_on_colyma 08 сентября 2018 | 14:39

Плавучий кран получил звание Героя Украины (посмертно).

gs1112 08 сентября 2018 | 15:01

А можно повторить на бис? Разов 5-6.

gordy 08 сентября 2018 | 15:07

Пустоголовые и рукожопые?

shplint_05 08 сентября 2018 | 15:27

Еврейское счастье.

chernyij 08 сентября 2018 | 15:28

gs1112: Можем повторить, да, знакомый лозунг

andreyoo 08 сентября 2018 | 14:42

vasyakirin: и до ледостава не дожил?

-- Все! Собираемся, уходим! ;-)))
"Стрела крана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения. На замену мачты потребуется не более 6-8 часов,"

kryimzdick 08 сентября 2018 | 14:56

andreyoo: Разумеется, состояние опоры трудно проверить в шторм

vezdehod 08 сентября 2018 | 15:24

andreyoo:
"Стрела крана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения. На замену мачты потребуется не более 6-8 часов,"
================================================================================
такие удары не проходят бесследно, даже на Суше, в штормовом море тем более.
Будем наблюдать.

glius 08 сентября 2018 | 15:27

andreyoo: Это вам в новостях написали, что мачта освещения, а в реальности может быть всё, что угодно, включая полный бакамарлы. Вы как будто не в России живёте!

gadbatat 08 сентября 2018 | 14:59

vasyakirin:
прям не терпится увидеть этот эпик фейл.

skull___ 08 сентября 2018 | 15:00

vasyakirin: Сегодня у жмеринских рогулей есть повод нажраться...

pravdatut 08 сентября 2018 | 15:17

skull___: Мы не руские! Пить будем на похоронах дорогого моста.

skull___ 08 сентября 2018 | 15:22

pravdatut: Ну ждите ждите. Дурак думкой богатеет...А может ещё какая-нибудь мелочь случиться. Все кастрюле радость. Не спрашивать же со своих властей про " мост устал ")

poluputing 08 сентября 2018 | 15:26

skull___: жмеринские жидобандеровцы степенно отведывают отличный самогон с шикарным салом на закусь. Чего и вам советуют. Негоже брагу репой заедать

nanarovsky 08 сентября 2018 | 14:41

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе
=========================
Фсё... лёд тронулся...Как теперь хохлам объяснят на хохло-каналах что моста вроде нет и в тоже время такая пэрэмога.

poluputing 08 сентября 2018 | 15:28

nanarovsky: мост есть, но и землетрус в 1927 году тоже был. Ждёмс , 9 лет осталось

curhatuy6 08 сентября 2018 | 14:42

А чей-то этот кран? Не иначе НАТО спусти свой металлолом для вредительства? И ветер подгадали. Если повредят, надо подавать в Гаагу. А был ли мостик застрахован? Или в радостной суете не успели? Убытки, убытки.... То заводик пукнул, то "сооружение" закачалось...

andreyoo 08 сентября 2018 | 14:45

curhatuy6: У-у-у... либеральные до завтра праздновать будут. Пока ту погнутую мачту освещения не поменяют.
А запойные так может и до утра понедельника.

tks 08 сентября 2018 | 14:47

curhatuy6: Теперь надо будет срочно искать вредителей и диверсантов. Иначе как объяснить тотальное провалы во всем?
И лозунг "можем повторить!" сработает, касательно 33-38гг. XX века.

archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 15:13

tks:
если бы не "крымнашмост", то там стояла бы база НАТО !
прямо в воде бы и стояла, пуляясь ракетами в красноказарменный черномырский флот

tks 08 сентября 2018 | 14:44

За что путорасы ни берутся, всё изгадят, разломают, порушат. Даже собственноручно сделанное. Орки же.

xuato 08 сентября 2018 | 14:58

Скоро повторение 1927 года, перманентный сброс энергии геоплитами, сколько денег потребуется на востановление всего. Так что кран это только первая ласточка.

evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 15:00

Вход через:Вход

Профиль
Песни
Биография
Фото
Альбомы
Видео
Эдуард Хиль - Вода, вода, кругом вода
ML > Исполнители > Эдуард Хиль > Тексты и переводы > Вода, вода, кругом вода
9863ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ


Текст песни "Вода, вода, кругом вода"

"Как провожают пароходы
Совсем не так как поезда
Морские медленные воды
Не то что рельсы в два ряда
Как ни суди волнений больше
Ведь ты уже не на земле
Как ни ряди разлука дольше
Когда плывешь на корабле"

dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 15:01

у хомячьего стада радость беспредельная, что даже природа противопоставляется кровавому путинскому режиму! а на Хоккайдо природа кому противопоставляется, а в Европе эти летом природа кому противопоставлялась, а пожары в калифорнии и канаде кому противопоставлялась природа? хомячье стадо всегда радуется когда у России и россиян трудности и печаль - так устроено хомячье стадо. вот поэтому народ никогда не поддержит вонючее хомячье стадо.

xuato 08 сентября 2018 | 15:07

dtyzgblfhfc: Запах суточной портянки от кирзовых сапог увеличивает уровень патриотизма ватника.

poluputing 08 сентября 2018 | 15:23

dtyzgblfhfc: дык пожары то дело рукотворное, мокшанские засланцы расстарались. И чем милый хомячок хуже отвратительной гиены? Стадо гиен представьте

(комментарий скрыт)

pravdatut 08 сентября 2018 | 15:23

Странно, ведь делались заграждения вокруг опор? Или это секретное испытание?

glius 08 сентября 2018 | 15:24

Кругом одни идиоты, да ещё с плавучими кранами. Строили, строили, разделись до трусов, а они на таран.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 158 6 12123 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 98 6 8844 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе…

5 82 6 7603
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 59 6 6165 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Новости

В РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха Варфоломея, назначившего своих представителей на Украине Этот вопрос следовало обсуждать с Московским Патриархатом, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда…

5 58 6 6461
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 142 6 16009 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 10181 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Какие будут ваши доказательства Вы всегда агрессивно требуете «доказательств» от других, никогда ни в чем не признаетесь, даже если вас поймали с поличным. Вот и предъявите доказательства, что Захарченко взорвали украинские власти. Где они? В вашей бумажке их нет…

5 300 6 80449 01.09
Kобщество, происшествия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 75 6 10142 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8293 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 161 6 23025 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 269 6 40164 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Про учителей морали Раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет?

5 235 6 68681 01.09
Kпамять, общество, мораль, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 201 6 32988 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Об экзархах для Украины архиепископе Данииле и епископе Иларионе Это гарантия того, что процесс создания Поместной церкви получил добрых помощников. Тем печальнее реакция Москвы. Назначение экзархов мне кажется приглашением к разговору, к поиску общих решений и выхода из раскола…

5 47 6 8082 09:28
Kукраина, религия, церковь, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 73 6 13092 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россияне, обвиняемые в отравлении Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву В Женеву подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов…

5 27 6 14461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 103 6 127798 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 35 6 6900 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 448 6 351572 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 240 6 209032 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7237294
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3650081

Сегодня в эфире