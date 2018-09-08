Плавучий кран врезался в опору Крымского моста в Керченском проливе

Из-за этого движение по одному из участков моста временно ограничено, — сообщает РБК. Плавучий кран сорвался с якоря из-за сильного ветра.

Экипаж пытался взять судно под контроль и остановить его, однако в результате кран прибило к опоре моста. Спасатели предупреждали о сильном ветре и выпускали штормовое предупреждение.