Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова
Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Это произошло минувшей ночью, — сообщил «Эху» один из волонтеров, Павел Колесников. По его словам, нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.
Комментарии15
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vpu2011 08 сентября 2018 | 14:37
облили фекалиями
- русский мир (ТМ)
opiatnovyi63 08 сентября 2018 | 15:26
vpu2011: Прокремлёвские движения и вообще всё , что связано с властью неизменно воняют фекалиями..
nikolaitschi 08 сентября 2018 | 14:43
Собянин совсем озверел перед выборами. Человек, потрясающий своей неспособностью навести порядок в столице.
vitaliys 08 сентября 2018 | 14:46
Десять против троих, одна из которых женщина. Фекалиями облили. Нормальная духовность скрепоносного русского мира !
beobachter 08 сентября 2018 | 14:50
Кремль боится даже застреленного Немцова! Убийство Немцова не спасло кремлядей от страха.....
beherit 08 сентября 2018 | 14:50
Настоящие русские скрепы- убийства и говно!
gadbatat 08 сентября 2018 | 14:57
стая диких макак с фекалиями)
alex_melnikov Алексей Мельников 08 сентября 2018 | 14:59
Бандиты.
ross1930 08 сентября 2018 | 15:01
alex_melnikov: Как власовцы?
parasuk_ 08 сентября 2018 | 15:03
Москвичам надоело терпеть стойбище некрофилов на Москворецком мосту и они взяли инициативу в свои руки :)
tvitov66 08 сентября 2018 | 15:09
parasuk_: украинские предатели (SERB) взяли не инициативу в руки, а фекалии и кидались ими как павианы
poluputing 08 сентября 2018 | 15:15
parasuk_: в руки эти москвичи из Замухосранска вообще то взяли ёмкости с любовно собранными собственными фекалиями. Естественно, в темноте не до прицельности и кое-что перепало Бекетову с компашкой. Вонючие и опьянённые успехом они вернулись домой похвастаться жене и детям достигнутыми в ночной битве по три с лишним на одного и подсчитывать сребренники
znajka 08 сентября 2018 | 15:06
До тех пор, пока протестующие будут обращаться за защитой в прикормленную режимом полицию, их будут бить и обливать фекалиями. Если хватает духу охранять неугодный властям мемориал, значит должны быть яйца организовать самозащиту.
xuato 08 сентября 2018 | 15:12
Члены. Этим все сказано.
severnaj 08 сентября 2018 | 15:19
Москва будет после этого голосовать за Собянина??!!! Позор вам, москвичи!