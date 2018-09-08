Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Это произошло минувшей ночью, — сообщил «Эху» один из волонтеров, Павел Колесников. По его словам, нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.