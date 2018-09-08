Гугл удалил из ЮТьюба платную рекламу завтрашнего митинга Навального против пенсионной реформы

Об этом в своем Телегерам-канале сообщил глава штаба Навального Леонид Волков. Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что таким образом Гугл отреагировал на письмо Центризбиркома. То есть, они считают, что эти видео надо блокировать из-за Дня тишины перед выборами. При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет. А также от того, согласован митинг или нет, — сказал Волков.

В компании Гугл ситуацию пока не прокомментировали.