Гугл удалил из ЮТьюба платную рекламу завтрашнего митинга Навального против пенсионной реформы
Об этом в своем Телегерам-канале сообщил глава штаба Навального Леонид Волков. Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что таким образом Гугл отреагировал на письмо Центризбиркома. То есть, они считают, что эти видео надо блокировать из-за Дня тишины перед выборами. При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет. А также от того, согласован митинг или нет, — сказал Волков.
В компании Гугл ситуацию пока не прокомментировали.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kp6ic 08 сентября 2018 | 14:38
при чем тут день тишины, если митинг будет против пенсинной реформы?
гугл и ютуб давно скурвились и работают на режим. пендосы, пендосы...
tom_tom 08 сентября 2018 | 14:58
А знаете что еще мерзко? Летом 2014-го русские лепили повсеместно аватарки "Save Donbass children.." и билась в конвульсиях жалости, а сейчас, дети Армянска никого не интересуют. Просто приказа сочувствовать не поступило. ДББ!
tv_victim 08 сентября 2018 | 14:38
И ты, Гугл?....
neyexo 08 сентября 2018 | 14:41
гугл хочет жить, зарабатывать деньги
zolingen 08 сентября 2018 | 14:56
Гуглы, вы козлы, однако.
neon999 08 сентября 2018 | 14:57
Если Гугл не наказывают санкциями за сотрудничество с террористическим режимом Путина, то почему бы им и не блокировать его противников ?
Вообще, кроме Дурова кто-нибудь есть готовый не пойти у упырей на поводу ?
Интерпол готов выдавать российскому гестапу всех, кого потребуют.
А Британия, несмотря на резкие словеса не торопится ввести санкции хотя бы по примеру американских.