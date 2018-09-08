Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц. В результате действующая чемпионка мира среди юниоров установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.
К успеху помогло прийти большое число практических занятий, сказала сама Александра Трусова.
Лутц – это второй по сложности прыжок в фигурном катании после акселя.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 14:06
В связи с большой победой нацспорта решено переименовать этот прыжок в Путц.
vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:26
mikhail_spb_: МельдоПуц..., с детства печень как душу дьяволу отдают...
evgeny_biolog 08 сентября 2018 | 14:55
"Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц"
Придётся ей теперь исполнилнять четверной лутц до 63 лет, чтобы спокойно уйти на пенсию ...