Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц. В результате действующая чемпионка мира среди юниоров установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.

К успеху помогло прийти большое число практических занятий, сказала сама Александра Трусова.

Лутц – это второй по сложности прыжок в фигурном катании после акселя.