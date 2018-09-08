В Москве в эти выходные отмечается День города
Безопасность мероприятий на празднике будет на высшем уровне. Об этом в эфире «Эха» сказал глава московского департамента культуры Александр Кибовский.
Программа самих мероприятий продумана так, чтобы они были интересны максимально широкому кругу людей, добавил Александр Кибовский.
Комментарии4
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vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:13
Да, дарагие россияне уже в курсе, Москва празднует а нам социалку ликвидируют....
andrang2 08 сентября 2018 | 14:23
А в деревнях отмечают День Деревни так, чтобы он были интересен максимально широкому кругу людей?
vezdehod 08 сентября 2018 | 14:47
В День тишины в "Зарядье" будет шумно, как никогда - сам царь батюшка с Димоном будут петь под дудку Оленевода.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 14:47
Пока крымчане задыхаются от газовой атаки, ингуши с чеченами делят земли и не прошел толком траур по Курску и Беслану. Москвичи они такие.