В Москве в эти выходные отмечается День города

Безопасность мероприятий на празднике будет на высшем уровне. Об этом в эфире «Эха» сказал глава московского департамента культуры Александр Кибовский.

Программа самих мероприятий продумана так, чтобы они были интересны максимально широкому кругу людей, добавил Александр Кибовский.