Пять украинских пограничников госпитализировали из-за отравления выбросами химических веществ в Крыму

Всего с жалобами на плохое самочувствие обратились более 40 военных.

Пограничники, которые несут службу в районе Херсонской области, почувствовали головокружение, тошноту, першение в горле, на коже появилась сыпь. Пять человек отправили в одесский госпиталь для детального обследования, сообщил глава Госпогран службы Украины Олег Слободян в интервью телеканалу «Громадське». По его словам, в Херсонскую область приехали врачи для того, чтобы проверить состояние здоровья местных жителей и военных.

Серьезное загрязнение воздуха произошло в результате выброса химических веществ на крымском предприятии «Титан» под городом Армянск. 24 августа местные жители обнаружили маслянистый желтый налет на растениях и домах. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в воздух попал сернистый ангидрид, это вещество токсично. Из Армянска эвакуировали детей. Остановлена работа завода, ставшего причиной загрязнения воздуха.

По факту выброса отравляющих веществ возбуждено уголовное дело.