Пять украинских пограничников госпитализировали из-за отравления выбросами химических веществ в Крыму
Всего с жалобами на плохое самочувствие обратились более 40 военных.
Пограничники, которые несут службу в районе Херсонской области, почувствовали головокружение, тошноту, першение в горле, на коже появилась сыпь. Пять человек отправили в одесский госпиталь для детального обследования, сообщил глава Госпогран службы Украины Олег Слободян в интервью телеканалу «Громадське». По его словам, в Херсонскую область приехали врачи для того, чтобы проверить состояние здоровья местных жителей и военных.
Серьезное загрязнение воздуха произошло в результате выброса химических веществ на крымском предприятии «Титан» под городом Армянск. 24 августа местные жители обнаружили маслянистый желтый налет на растениях и домах. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в воздух попал сернистый ангидрид, это вещество токсично. Из Армянска эвакуировали детей. Остановлена работа завода, ставшего причиной загрязнения воздуха.
По факту выброса отравляющих веществ возбуждено уголовное дело.
Комментарии19
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nanarovsky 08 сентября 2018 | 14:09
А шо забор хохлам не помогает? Надо шароварами разгонять в сторону ахрессора.
vasyakirin 08 сентября 2018 | 14:19
nanarovsky: Солсбери 2.0, ждем санкции?
xuato 08 сентября 2018 | 14:46
nanarovsky: А шо крымчан и их детей титановый новачок не берет? Или испытываете на детях яд от колорадских жуков?
tks 08 сентября 2018 | 14:52
nanarovsky: Видимо, именно поэтому в Москве так зачастило запахом сероводорода?
sadda 08 сентября 2018 | 14:10
А что же тогда происходит в самом Армянске и вокруг него?! почему наши власти и СМИ молчат?!
danko1 08 сентября 2018 | 14:12
sadda: Так власть давно плюет на россиян, а теперь и крымчан.
Чем меньше их будет, тем лучше для ПФ и власти.
edyunia 08 сентября 2018 | 14:14
danko1: \\плюет на россиян\\
Почитайте эти комментарии и решите сами, разве не стоит плевать на такое население?
nanarovsky 08 сентября 2018 | 14:33
danko1: Так власть давно плюет на россиян, а теперь и крымчан.
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Так может там взорвать ещё пару опор ЛЭП или воду в каналах перекрыть идущую в Крым? Что бы уже эти крысчане одумались кто хороший хозяин их земли?
tks 08 сентября 2018 | 14:54
nanarovsky: Отличный очередной пример "зеркального обвинения" от путорасика
nanarovsky!
vezdehod 08 сентября 2018 | 14:41
sadda:
А что же тогда происходит в самом Армянске и вокруг него?! почему наши власти и СМИ молчат?!
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Так о Черноболе тоже ничего не сообщали, а это для России мелочь - главное до Кремля не дошло.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 14:11
Пограничники, которые несут службу в районе Херсонской области, почувствовали головокружение, тошноту, першение в горле, на коже появилась сыпь...
Головокружение у них это от успеха .
Тошнота и першение в горле это от шмурдяка которым они харю заливают .
Ну а сыпь на теле это уже что то венерическое ,ну или мыться просто надо .
Как видите все просто и выбросы тут не при чем , если хохлы не подохли при выбросе Чернобыльской АЭС ,то дихлофос им ваще не страшен !)
kukrynx 08 сентября 2018 | 14:32
xoxlodupa: если хохлы не подохли при выбросе Чернобыльской АЭС..
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Ой, дурак...
Сам то понял чего лепишь?
tv_victim 08 сентября 2018 | 14:11
Слабый пошел нынче там пограничник.... Как такие задохлики что-то защитить могут?
piterjanis 08 сентября 2018 | 14:16
пить надо меньше украм
xuato 08 сентября 2018 | 15:04
piterjanis: А крымчанам дышать, путинская у Вас уважаемый логика. Во времена Чернобыля тоже рекомедовали принимать небольшие дозы радиации, и врачи-попки по ТВ мило улыбались - мол ничего страшного от взорвавшейся ядерной бетономешалки. Так и Армянск зачищают оккупанты от населения.
sergo_25_26 08 сентября 2018 | 14:23
И вот это сколько своих людей отравили ради пяти украинских погранцов. Дядя вова ты дурак?
tks 08 сентября 2018 | 14:33
Путорасы сделали всё, чтобы разрушить систему водоснабжения полуострова.
Ещё в царское время была построена система горных водоводов; в советское - около 2-десятков естественных и искусственных водохранилищ, а также днепровский канал. Если горные водоводы уничтожили во время Кравчука ( закрыли на реконструкцию, которой не случилось), то все остальное за 4 года доломали путисты.
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 14:42
Пусть хохлы пользуются бесплатной возможностью сало подкоптить..
za_stalina 08 сентября 2018 | 15:01
У меня одного дежавю?