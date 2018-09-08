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14:00, 08 сентября 2018

Активисты прокремлевского движения SERB напали на дежурных мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Нападавшие называли свои действия «субботником» и «уборкой» незаконного мемориала. Волонтеры снимали происходящее на камеру.

Полиция на вызов волонтеров не приехала, они намерены написать заявление по факту нападения.

Один из дежурных, Павел Колесников, рассказал ОВД-Инфо, что нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.

Комментарии

18

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liquidsky__ 08 сентября 2018 | 14:09

И активистов(тюремный сленг, означающий заключенных, сотрудничающие с тюремной администрацией, по сути - стукачи) и самодельное капище с Большого Москворецкого моста давно пора гнать поганой метлой!

liquidsky__ 08 сентября 2018 | 14:13

liquidsky__: Как быстро активистов поменяли на "дежурных" )) А ведь в оригинале новость на Эхе выглядела так: "Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова"

beregov_net 08 сентября 2018 | 14:28

liquidsky__: Поскриптум , на ЭХЕ новости в ленте это репосты с других новостных ресурсов , разные ресурсы , разные формулировки

boooben 08 сентября 2018 | 14:33

Ублюдки с дерьмом в голове кроме обливания других фекалиями ни на что не способны.

beregov_net 08 сентября 2018 | 14:22

liquidsky__: Выходит РФ это зона , раз ты распространяешь тюремный сленг на всю страну

filosof64 08 сентября 2018 | 14:24

liquidsky__: т.е тобой? а что, взять тебя за ноги и мордой по мосту....класс.

mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 14:12


Интересно, сколько платят путитушкам за каждую такую антироссийскую выходку?
Рублей по 1000?

luger_max_otto 08 сентября 2018 | 14:35

Тогда как этих гопников надо определять на 15 суток.

niknov 08 сентября 2018 | 14:13

'Этот SERB просто фекальная банда.

b522 08 сентября 2018 | 14:18

Козлы кремлевские. Пусть капусту жрут.

polsan 08 сентября 2018 | 14:18

Полиция на вызов волонтеров не приехала....

pavel_liberal Павел Кузнецов 08 сентября 2018 | 14:23

За все ответят.

beregov_net 08 сентября 2018 | 14:25

Понесёт ли ответственность дрессировщик , который выпустил на улицы города стаю приматов , могли пострадать люди , обезьяны не только кидаются фекалиями и кричат , они могут укусить

kukrynx 08 сентября 2018 | 14:26

Разлили фекалии и назвали это уборкой?
Свиньи...

tks 08 сентября 2018 | 14:26

Путлеровские титушки оборзели от своей безнаказанности.

andreyoo 08 сентября 2018 | 14:33

Так это ж активисты. Не?

krysodav2 08 сентября 2018 | 14:33

Это кремлевские "хуйвейбины" отрабатывают свою пайку! Если б они знали что им ответят "по-мужский", хрен бы сунулись!

neon999 08 сентября 2018 | 15:02

Не найдётся никого кто хотя бы облил фекалиями этих бандитов на побегушках у ментов,
не говоря уже о том, чтобы с ними разобраться серьезнее ?
Плохой симптом. Поэтому людей и дальше будут травить помойками, убивать походя, и отбирать пенсии.

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