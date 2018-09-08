Активисты прокремлевского движения SERB напали на дежурных мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Нападавшие называли свои действия «субботником» и «уборкой» незаконного мемориала. Волонтеры снимали происходящее на камеру.
Полиция на вызов волонтеров не приехала, они намерены написать заявление по факту нападения.
Один из дежурных, Павел Колесников, рассказал ОВД-Инфо, что нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.
Комментарии18
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liquidsky__ 08 сентября 2018 | 14:09
И активистов(тюремный сленг, означающий заключенных, сотрудничающие с тюремной администрацией, по сути - стукачи) и самодельное капище с Большого Москворецкого моста давно пора гнать поганой метлой!
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 14:13
liquidsky__: Как быстро активистов поменяли на "дежурных" )) А ведь в оригинале новость на Эхе выглядела так: "Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова"
beregov_net 08 сентября 2018 | 14:28
liquidsky__: Поскриптум , на ЭХЕ новости в ленте это репосты с других новостных ресурсов , разные ресурсы , разные формулировки
boooben 08 сентября 2018 | 14:33
Ублюдки с дерьмом в голове кроме обливания других фекалиями ни на что не способны.
beregov_net 08 сентября 2018 | 14:22
liquidsky__: Выходит РФ это зона , раз ты распространяешь тюремный сленг на всю страну
filosof64 08 сентября 2018 | 14:24
liquidsky__: т.е тобой? а что, взять тебя за ноги и мордой по мосту....класс.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 14:12
Интересно, сколько платят путитушкам за каждую такую антироссийскую выходку?
Рублей по 1000?
luger_max_otto 08 сентября 2018 | 14:35
Тогда как этих гопников надо определять на 15 суток.
niknov 08 сентября 2018 | 14:13
'Этот SERB просто фекальная банда.
b522 08 сентября 2018 | 14:18
Козлы кремлевские. Пусть капусту жрут.
polsan 08 сентября 2018 | 14:18
Полиция на вызов волонтеров не приехала....
pavel_liberal Павел Кузнецов 08 сентября 2018 | 14:23
За все ответят.
beregov_net 08 сентября 2018 | 14:25
Понесёт ли ответственность дрессировщик , который выпустил на улицы города стаю приматов , могли пострадать люди , обезьяны не только кидаются фекалиями и кричат , они могут укусить
kukrynx 08 сентября 2018 | 14:26
Разлили фекалии и назвали это уборкой?
Свиньи...
tks 08 сентября 2018 | 14:26
Путлеровские титушки оборзели от своей безнаказанности.
andreyoo 08 сентября 2018 | 14:33
Так это ж активисты. Не?
krysodav2 08 сентября 2018 | 14:33
Это кремлевские "хуйвейбины" отрабатывают свою пайку! Если б они знали что им ответят "по-мужский", хрен бы сунулись!
neon999 08 сентября 2018 | 15:02
Не найдётся никого кто хотя бы облил фекалиями этих бандитов на побегушках у ментов,
не говоря уже о том, чтобы с ними разобраться серьезнее ?
Плохой симптом. Поэтому людей и дальше будут травить помойками, убивать походя, и отбирать пенсии.