Активисты прокремлевского движения SERB напали на дежурных мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Нападавшие называли свои действия «субботником» и «уборкой» незаконного мемориала. Волонтеры снимали происходящее на камеру.

Полиция на вызов волонтеров не приехала, они намерены написать заявление по факту нападения.

Один из дежурных, Павел Колесников, рассказал ОВД-Инфо, что нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик. Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.