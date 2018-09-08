В США разработали перехватчик российского гиперзвукового оружия
Об этом пишет издание Тhe Drivе. Управление исследовательских проектов Пентагона представило перехватчик Глайд Брейкер, который направлен, в частности, против ракет «Авангард» и «Кинжал».
Ранее сообщалось, что Минобороны США и компания Локхид Мартин заключили контракт на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов долларов. О новейшем российском вооружении заявил президент Путин во время своего послания федеральному собранию.
Комментарии20
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aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 13:35
Это просто удар ножом в спинку скреПоносного.
ematveev 08 сентября 2018 | 13:37
aleks50:
Не понял: по словам братьев-либерастов - никакого оружия нет, оно было нарисовано...
Какая подстава со стороны США...
eternity88 08 сентября 2018 | 13:48
ematveev: о как, а вата-то уже было решила, что «троллингнаш!», а тута вона чо, другие тролли нашлись.
polsan 08 сентября 2018 | 13:57
ematveev: если они братья - либерасты, то вы и есть та самая вата?! ))), Для вас же других нет! )))
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 13:48
aleks50: Кому Эхо втирает про разработку? У США ничего кроме концепт арта-нет.
exev 08 сентября 2018 | 13:56
serhio_25__: Это тебе сам Мэттис бешеный пёс рассказал ?
Мосфильм теперь разрабатывает стерхов-камикадзе, способных донести боеголовку в лапах через всю Атлантику
ts 08 сентября 2018 | 13:53
aleks50: Не надо было хвастать на весь мир, что у нас такое оружие есть. Пиндосы подсуетились, разведка поработала и -- вот результат!
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 13:57
ts: ""и -- вот результат! "" - американские художники нарисовали картинку, где они сбивают российские ракеты своими. Причем американские ракеты почему-то на пули похожи.
korikov 08 сентября 2018 | 13:44
Читал комментарии на других ресурсах, все либералы одинаково упороты независимо от того, где они высказывают своё мнение, просто на Эхо Москвы их особо много и их мозг особо воспалён.
Забавно, русские либералы не верят в то, что Россия разработала гиперзвуковое оружие на ядерном двигателе и дружно высмеивали обращение Путина называя презентацию "мультиками", но искренне верят в то, что в США разработали перехватчик российского оружия в существование которого они не верят. Это типа, американцы разработали перехватчик несуществующего оружия из "путинских мультиков". Это американцы чокнулись разрабатывая оружие против "нарисованных ракет Путина", или чокнутые либералы запутались в утверждениях "верю - не верю".
СЮР какой-то в голове этих людей.
venq 08 сентября 2018 | 13:50
korikov: СЮР тут думаю никакой не страшен - главное, ведь, правильно выбранная политическая линия.
зы. а всякая политическая линия, таков удел всей земной цивилизации, - со здравым смыслом никогда не должна пересекаться. :D
venq 08 сентября 2018 | 13:44
а мы тогда на это ответим перехватчиком перехватчика. нам это очень легко, потому что мы первые и главные изобретатели гиперзвукового оружия. :D
ramun 08 сентября 2018 | 13:44
Шустро они недолго размышляя.
Русским мультипликаторам покоя не будет.
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 13:52
ramun: Т.е. Россия раскрутила СШа на огромные бабки потратив пять копеек на мультик? Даже пондпиндосные хомяки думают, что американцы тупые.
alex_melnikov Алексей Мельников 08 сентября 2018 | 13:46
И это не мультфильм. В отличие от Путина.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 13:50
alex_melnikov: Конечно не мультфильм , это рисунок !
polsan 08 сентября 2018 | 13:51
alex_melnikov: А "Пластилиновая корова" -круче была! )
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 13:55
alex_melnikov: Это развод пиндосов на огромные деньги. Мы им мультик, а они миллиарды долларов на ржавое железо. Ну тупые американцы, прав же Задорнов.
ematveev 08 сентября 2018 | 13:55
alex_melnikov:
Красавец.
У Путина - мультик. А США (они тупые?) в ответ на мультик начали что-то пытаться создать.
Кстати, насчет заявления ЭМ "... разработали": там даже еще концепта нет. И финансирование на следующий год не предусмотрено.
Создано...
Кстати, забавно: про разработку американского проекта и про реальную российскую ракету "Кинжал" написано в одной и той же статье, но у братьев-либерастов все равно американский проект - реальность, а российская ракета - мультик.
Вы там как: поабзацно верите написанному что ли?
Просто интересно: по какому принципу выбираете, каким словам хозяев верить, а каким - нет?
nanarovsky 08 сентября 2018 | 13:56
В США разработали перехватчик российского гиперзвукового оружия
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Тэслу запустили в космоос? Зачем парились, ведь этофсёмультики-ибензоколонка. Россия - "колос на глиняных ногах"(С), как говорил Гитлер в своё время.
alexey_x 08 сентября 2018 | 13:57
Ну не перехватчик, а просто концепт.Так сказать фанерную модель...