В США разработали перехватчик российского гиперзвукового оружия

Об этом пишет издание Тhe Drivе. Управление исследовательских проектов Пентагона представило перехватчик Глайд Брейкер, который направлен, в частности, против ракет «Авангард» и «Кинжал».

Ранее сообщалось, что Минобороны США и компания Локхид Мартин заключили контракт на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов долларов. О новейшем российском вооружении заявил президент Путин во время своего послания федеральному собранию.