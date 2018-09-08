Владислав Сурков поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина
Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. Сурков пожелал ему успехов и заверил, в своей поддержке.
Помощник российского президента также выразил надежду, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в одном из кафе Донецка.
Комментарии18
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kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:36
Переходящий венок вручили.
sadda 08 сентября 2018 | 13:36
Кстати, а куда делся бывший глава ЛНР Плотницкий? Год назад Путин заменил его на другого, после этого Плотницкий исчез как в воду канул, никто его больше не видел.
demosua 08 сентября 2018 | 13:43
sadda: а вы ждете от него интервью, участия в судебных процессах, как от Януковича?
scorpio_ 08 сентября 2018 | 13:37
"Владислав Сурков поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР"
Звучит, как эпитафия авансом. Пушилин, делай ноги, дурак!
marchuk 08 сентября 2018 | 13:37
А вот и Самый серый кардинал высунулся. Этот тип - главный именинник на всем этом празднике маразма. Что-то он про свою византийщину больше не публикует. Было любопытно посмотреть на это чудовище.
piter_ug 08 сентября 2018 | 13:37
//поздравил с назначением на должность...//
А что с некрологом, заготовил?
nds_01 08 сентября 2018 | 13:37
А Пушилин-то как рад! Должность не то чтобы расстрельная, а так... поработать немного живой мишенью - и на покой.
aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 13:40
Продолжение курса наверняка приведёт к новому взрыву.
demosua 08 сентября 2018 | 13:41
Если Сурков сделал это официально, значит РФ признает ДНР?
tv_victim 08 сентября 2018 | 13:44
"Сколь не бился ты, милок,-
Не попал Федот в силок!
Об тебе уже составлен
Фицияльный некролог.
Только надобно решить,
Как верней тебя решить:
Оглоушить канделябром
Аль подушкой задушить?.. "
Л. Филатов. "!Про Федота-стрельца"...
ihor_syvoryj 08 сентября 2018 | 13:44
Пушилина поддерживает Кремль, как повешенного поддерживает верёвка.
exev 08 сентября 2018 | 13:51
Инструктаж провели :
- В лифт не заходить
- В кафе не ходить
Только лестницы и столовые , только хардкор
sergyncik196007 08 сентября 2018 | 13:54
exev: В служебном кабинете не сидеть! Ведь "Гиви" пристрелили прямо на рабочем месте за столом.
demosua 08 сентября 2018 | 13:52
Интересно, а кто ещё поздравил? Не выдал ли Сурков себя?
clandestino 08 сентября 2018 | 13:52
Присоединяюсь к поздравлениям. Уверен, что новый глава повторит славный боевой путь своего героического предшественника.
gregor 08 сентября 2018 | 13:54
Владислав Сурков поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина
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Поздравил и ....... попрощался .
ly4_sveta 08 сентября 2018 | 13:56
Очередной смертник. Героические люди ))), и
почему такому героическому смертнику поздравления
шлёт не Путин, а какой-то поизносившийся-
поистершийся Сурков?
Из прошлого интервью Суркова - «Ни ЛНР, ни ДНР нам
не нужны.» Его спросили - «Что же делать «республиканцам»?
И получили весьма эксцентричный ответ - «Можете
вырезать фигурки из дерева и продавать.» Ха-ха-ха...
Используют лохов в своих политических целях, а те и
рады стараться гибнуть за чужие амбиции. Да и кто
озаботится о пушечном мясе?
А вот слова спецА Стрелкова-Гиркина - «Россия войну
проиграет. Мы с Путиным будем соседями по камерам в Гааге.»
neon999 08 сентября 2018 | 13:58
Неужели на ЭМ ради высоких зарплат пиарят всяких упырей ?
Да век бы про этого Суркова не слышать, а тем более про его поздравления в адрес всяких убийц и дегенератов.