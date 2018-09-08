Владислав Сурков поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина

Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил с назначением на должность нового главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. Сурков пожелал ему успехов и заверил, в своей поддержке.

Помощник российского президента также выразил надежду, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в одном из кафе Донецка.