Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова
Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Это произошло минувшей ночью, — сообщил ОВД-Инфо один из дежурных, Павел Колесников. По его словам, нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик.
Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.
Комментарии11
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timbuktu 08 сентября 2018 | 13:34
опознать и задержать их,не говоря уж об адекватном наказании,практически невозможно. - заявит госпожа петренко с погонами
edward_1960 08 сентября 2018 | 13:35
/облили фекалиями/ - "патриоты" во всей красе! Господи, как же омерзительны эти путинские подстилки! Выкинутые поганой метлой из Украины. Ничего - из России тоже выкинем!
tv_victim 08 сентября 2018 | 13:35
Что в бошках у этих животин?
danko1 08 сентября 2018 | 13:39
tv_victim: То, чем облили.
Из этой субстанции полностью они полностью состоят.
Ведь у этих тварей других аргументов в защиту ворья нет.
ross1930 08 сентября 2018 | 13:49
danko1: Бабуля, в 90-ые вместе с ними воровали, поссорились!
sadda 08 сентября 2018 | 13:37
Крысы путинские.
kochar 08 сентября 2018 | 13:39
Члены прокремлевского движения ТВАРИ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова
exev 08 сентября 2018 | 13:46
Басманный суд среагирует четко. 8 штрафов по 700 руб. и 2 штрафа по 1000 руб. !!!!!!
Поделом им ...
vorthyn 08 сентября 2018 | 13:46
Подонки!!!!!!
cypher 08 сентября 2018 | 13:50
Сербовские "патриоты", чё! Чего ещё, кроме фекалий, от них ждать!
dwon 08 сентября 2018 | 13:57
Да лучше бы Невзорова говном окатили. Или Дымарского. А можно и Олю Журавлеву. Тоже заслужила милашка.