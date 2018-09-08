В английском городе Барнсли задержана женщина, которая нападала на прохожих с ножом

Один человек был ранен, — сообщает Би-би-си. Очевидцы рассказывают, что женщина выкрикивала какие-то слова на арабском. Другие утверждают, что речь идет о группе из двух женщин и мужчины, которые были вооружены мачете. Полиция ведет расследование. Горожан предупреждают, что в центре Барнсли небезопасно.

Магазины, где на улице произошло нападение, сейчас закрыты.