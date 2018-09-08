В английском городе Барнсли задержана женщина, которая нападала на прохожих с ножом
Один человек был ранен, — сообщает Би-би-си. Очевидцы рассказывают, что женщина выкрикивала какие-то слова на арабском. Другие утверждают, что речь идет о группе из двух женщин и мужчины, которые были вооружены мачете. Полиция ведет расследование. Горожан предупреждают, что в центре Барнсли небезопасно.
Магазины, где на улице произошло нападение, сейчас закрыты.
Комментарии9
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aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 13:33
Ещё одна почитательница аллаха?
alexsokoll 08 сентября 2018 | 13:52
Поймали всё же отравительницу хомячка Скрипаля!
Путина в гаагу!
Сначала полиция Лондона искала женщину и 4 мужчин по делу Солсбери, а недавно вьросили фото двух извращенцев, чтоб усыпить бдителтность Путина.
И вот она - полковница НКВД прокололась, не выдержала, поьежала резать свидетелей.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:36
В Москве такая же 2 часа головой ребенка жонглировала отрезанной, никто не решался ее арестовать
alexsokoll 08 сентября 2018 | 13:55
Бандера, ты ещё вспомни что 20 лет назад было.
Или про Чикатило расскажи, как этот москаль украинок вбивал и сильничал.
jetsam 08 сентября 2018 | 13:46
вот всплывает аргентинский кокс в совсем неожиданных местах....
bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 13:48
Петрова
tv_victim 08 сентября 2018 | 13:53
bereshliberalivjamu: Де Боширова....
venezianez49 08 сентября 2018 | 13:53
Как ?
Эхо пытается отвлечь своих верных слушателей от русской угрозы и подсовывает информацию об арабских мирных и толерантных женщинах ?
neon999 08 сентября 2018 | 13:55
Это прямо какая-то инфекция в мозгах у арабов: откуда столько злобы и желания убивать ?
Впрочем, и кремлевские упыри в этом смысле на арабов похожи, только еще и всех обкрадывают.