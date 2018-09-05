Польского историка и замруководителя польско-российского центра Лукаша Адамского не пропустили на российской границе

Польского историка и замруководителя польско-российского центра диалога и согласия Лукаша Адамского не пропустили на российской границе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Адамский.

«Я ехал на детский турнир по футболу, который должен был открыть вместе с властями Калининградской области. Отдав паспорт, ждал на границе больше часа. Через час вышел офицер и, извиняясь, выдал уведомление о запрете на въезд со ссылкой на правовую норму», — рассказал историк.

Адамский считает произошедшее свидетельством того, что российским властям сейчас нежелателен русско-польский диалог. «Для меня это удар по российско-польскому диалогу. Я лично считаю эту бумагу подтверждением того, что в том виде, в котором он есть, русско-польский диалог российским властям и ФСБ сейчас не нужен», – заключил историк.