РПЦ возмущена тем, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине

Это было сделано в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Патриарх Кирилл заявил что разделение православных украинцев и россиян недопустимо – это может грозить опасными последствиями.

Недавно на Архиерейском соборе патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, решить проблему неспособна. На том же соборе было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставить автокефалию без каких-либо согласований.