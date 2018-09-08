РПЦ возмущена тем, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине
Это было сделано в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Патриарх Кирилл заявил что разделение православных украинцев и россиян недопустимо – это может грозить опасными последствиями.
Недавно на Архиерейском соборе патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, решить проблему неспособна. На том же соборе было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставить автокефалию без каких-либо согласований.
Комментарии14
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post_v 08 сентября 2018 | 13:11
Владимир Гундяев, известный также как патриарх Кирилл, с помощью нанопыли существенно улучшил свое имущественное положение (действовавшая безо всякой доверенности и проживающая в квартире Гундяева его "троюродная сестра" выиграла иск на сумму около 20 млн руб. у экс-министра Юрия Шевченко, а заодно отжала квартирку у Ю.Шевченко.
учитесь умело обращаться с нанопылью!
danko1 08 сентября 2018 | 13:14
post_v: Провалила РПЦ и лично Гундяев задание Кремля и Конторы лубянской по развалу Украины.
Да к тому же такой жирный кусок отпал от ненасытного до злата и недвижимости Гундяева.
sergeev67 08 сентября 2018 | 13:13
А Константинопольскому патриархату не пофигу ли возмущение РПЦ?
ihor_syvoryj 08 сентября 2018 | 13:15
Развязав войну с Украиной, оказывается, никто никого не разделил?
Видимо, не только микронезийцы унаследовали от примитивных приматов способность не отслеживать причинно-следственные связи.
Только микронезийцы не видят связи между сексом и деторождением, а расеяне - между Крымнашем и разделением.
pravdatut 08 сентября 2018 | 13:17
РФ устроила войну в Украине и собирает дань с украинских церквей. Имперская наглость. Вон московских попов.
andreyoo 08 сентября 2018 | 13:21
Эхо в последние месяцы очень активно топит эту тему. В совсем последнее время так и сверхактивно.
И эта тема одна из самых активно комментируемых среди юзеров тут.
ИЧСХ, сверхактивно комментируют т.н. либералы, которые в прочих темах вроде как ярые активисты. И ладно бы это были только украинские т.н. либералы. Среди них же преобладают те у кого в профилях указаны или Россия, и что вообще смешно, Израиль, или какие другие страны. Т.е. если верить профилям, их шанс сходить причаститься в автокефальную украинскую церковь равен нулю.
andreyoo 08 сентября 2018 | 13:29
И немного в продолжение.
Читал одного, кстати украинца о Родине.
Он делился, что Совка на Украине не меньше, а даже больше, чем в том Совке.
И чем же отличаются новые-старые совки(люди) от старых-старых совков. (Не буду копипастить все, только избранное):
Раньше кричал "Слава КПСС!", теперь "Слава Украине!".
Раньше боялся КГБ, и туда же стучал при случае, теперь боится и стучит СБУ.
Раньше ненавидел в унисон с телевизором американских империалистов, теперь российских.
Раньше у него во всём был виноват Рейган, теперь Путин.
Раньше был просто атеистом, теперь стал "атеистом Киевского патриархата".
Последнее очень в тему. Не?
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 13:23
Варфоломей возомнил себя Папой Восточным. Но в православии нет папского единовластия, все важные вопросы решаются на Соборе, все патриархи православных церквей решают сообща.
dzeniss 08 сентября 2018 | 13:25
О, как припекло!.. О разделении заговорил... Бабло и власть из рук вытекают?! Была бы совесть, как и настоящая духовность, "не выл бы сейчас на луну"...
vblack 08 сентября 2018 | 13:31
Забыли уже?
Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Миротворческая миссия России на Украине должна гарантировать ее жителям право на самобытность и тесные отношения с другими народами исторической Руси, считают в Московском патриархате.
"Еще в 1995 году Всемирный русский народный собор заявил, что русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле, являющееся общепризнанной нормой международной политики", - выразил свое мнение корреспонденту "Интерфакс-Религия" в субботу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Он выразил надежду на то, что сегодня право этих людей на их самостоятельный, свободный цивилизационный выбор будет гарантировано.
"Одновременно будем надеяться и на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям. Никому не хочется пролития крови и углубления тех разделений, которые уже существуют среди православных людей на пространстве исторической Руси", - подчеркнул священник.
ramun 08 сентября 2018 | 13:33
И что? Что она будет делать,это ваша РПЦ?
Войну кому то объявит или что?
Проглотит и все.
aleks50 Алексей Клубников 08 сентября 2018 | 13:37
А как же: " что бог не делает, всё к лучшему?"
sadda 08 сентября 2018 | 13:46
Чем совать свой нос в Украину, пусть лучше РПЦ почаще напоминают путинской шобле заповедь НЕ УКРАДИ.
i_c_e 08 сентября 2018 | 13:49
Никаких попов не люблю. Хотя «проблемы» РПЦ понятны — недвижимость и доход теряют. Но вот обычному россиянину, даже, пусть, верующему — какая разница автокефальная церковь на территории Украины или нет? На хрена РПЦ громогласно возмущаться — это же их внутренние дела. Крестные ходы по выходу из Вселенского Собора или по возвращению украинских церквей в «истиную веру» теперь при помощи властей организовывать будут? Или уж сразу на танках до Киева, тем более что большинство из соответствующих структур попами нанято. Миротворцы, блин. Не слабо уж заодно Румынских и прочих Антиохийских верующих «возвернуть»?